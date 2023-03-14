Драконы не взлетели. Большой фарт: как Интер прошел Порту в Лиге чемпионов
Игра в Португалии завершилась со счетом 0:0
Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Интером». Игра завершилась со счетом 0:0.
Первый поединок, который состоялся в Италии, остался за «нерадзурри» – 1:0. По итогам двух встречи в 1/4 финала ЛЧ прошел «Интер».
В ответной игре «Драконы» смотрелись куда лучше своих соперников. Ожидаемые голы xG: «Порту» (1.69) – «Интер» (0.51).
Португальский клуб нанес 15 ударов, 4 из которых в створ ворот. У «змей» 11 ударов всего и 5 в створ.
За матч арбитр показал 4 желтых карточки: Дармиану (33 мин.), Джеко (69 мин.) и Пепе на 79-й и 90+7-й минутах, после чего португалец был удален.
На последних минутах у «Порту» было три супер-шанса забить, но в итоге: вынос с ленточки, штанга и перекладина.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Порту – Интер – 0:0 [первый матч 0:1]
Порту: Диогу Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 85), Урибе (Лоудер, 85), Груйич, Эуштакиу (Андре Франку, 71), Пепе, Тареми, Галено, Эванилсон (Тони Мартинес, 71).
Интер: Онана, Думфрис, Дармиан (Шкриньяр, 80), Ачерби, Бастони (де Врей, 74), Димарко (Д`Амброзио, 70), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Брозович, 80), Джеко (Лукаку, 70), Мартинес.
Предупреждения: Дармиан (33), Джеко (69), Пепе (79), Ачерби (90), Консейсау (90).
Удаление: Пепе (90).
⏱Final de Jogo / End of the match / Final del Partido#FCPFCIM #UCL pic.twitter.com/ySdr72WLa1— FC Porto (@FCPorto) March 14, 2023
WE'VE DONE IT!!! 🤩#PortoInter 0-0 (FT)#ForzaInter #UCL pic.twitter.com/C7cHsyz9ae— Inter (@Inter_en) March 14, 2023
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