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14.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 0
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Лига чемпионов
14 марта 2023, 23:57 | Обновлено 15 марта 2023, 00:20
826
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Драконы не взлетели. Большой фарт: как Интер прошел Порту в Лиге чемпионов

Игра в Португалии завершилась со счетом 0:0

14 марта 2023, 23:57 | Обновлено 15 марта 2023, 00:20
826
1
Драконы не взлетели. Большой фарт: как Интер прошел Порту в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Интером». Игра завершилась со счетом 0:0.

Первый поединок, который состоялся в Италии, остался за «нерадзурри» – 1:0. По итогам двух встречи в 1/4 финала ЛЧ прошел «Интер».

В ответной игре «Драконы» смотрелись куда лучше своих соперников. Ожидаемые голы xG: «Порту» (1.69) – «Интер» (0.51).

Португальский клуб нанес 15 ударов, 4 из которых в створ ворот. У «змей» 11 ударов всего и 5 в створ.

За матч арбитр показал 4 желтых карточки: Дармиану (33 мин.), Джеко (69 мин.) и Пепе на 79-й и 90+7-й минутах, после чего португалец был удален.

На последних минутах у «Порту» было три супер-шанса забить, но в итоге: вынос с ленточки, штанга и перекладина.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Порту – Интер – 0:0 [первый матч 0:1]

Порту: Диогу Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 85), Урибе (Лоудер, 85), Груйич, Эуштакиу (Андре Франку, 71), Пепе, Тареми, Галено, Эванилсон (Тони Мартинес, 71).

Интер: Онана, Думфрис, Дармиан (Шкриньяр, 80), Ачерби, Бастони (де Врей, 74), Димарко (Д`Амброзио, 70), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла (Брозович, 80), Джеко (Лукаку, 70), Мартинес.

Предупреждения: Дармиан (33), Джеко (69), Пепе (79), Ачерби (90), Консейсау (90).

Удаление: Пепе (90).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Хотя Порто мог не раз забить.
Особенно обидно на последних минутах три момента
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