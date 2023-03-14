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Порту
14.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 марта 2023, 03:56 |
6
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Порту – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 марта в 22:00 матч плей-офф Лиги чемпионов

14 марта 2023, 03:56 |
6
0
Порту – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 марта, в Порту на стадионе «Драгау» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Порту» встретится с миланским «Интером».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Порту – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В первой встрече команд, которая состоялась в Италии 22 февраля, с минимальным счетом победили хозяева – 1:0.

Видеотрансляцию матча «Порту» – «Интер» проводит видеосервис MEGOGO.

Порту – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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