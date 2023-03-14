Порту – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 марта в 22:00 матч плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник, 14 марта, в Порту на стадионе «Драгау» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Порту» встретится с миланским «Интером».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Порту – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
В первой встрече команд, которая состоялась в Италии 22 февраля, с минимальным счетом победили хозяева – 1:0.
Видеотрансляцию матча «Порту» – «Интер» проводит видеосервис MEGOGO.
Порту – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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