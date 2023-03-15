Симоне ИНДЗАГИ: «Нам повезло? За 180 минут мы заслужили четвертьфинал ЛЧ»

Наставник итальянского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничейный результата в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (первый матч – 1:0 в пользу «нерадзурри»):

«Мы провели отличную игру, команда сплотилась и провела отличный матч. Мы отлично провели первый тайм, а в конце матча мы все вместе оборонялись. Честь этой команде.

Нам повезло? В футболе удача имеет относительное значение, за 180 минут мы заслужили выход в четвертьфинал. Теперь мы будем играть очень уверенно.

Я очень доволен тем, что мы делаем, это заслуга всех игроков, которые принесли мне трофеи и четвертьфиналы Лиги чемпионов за эти 18 месяцев. Это момент, которым я хочу наслаждаться, я наслаждаюсь всем. Фанаты должны гордиться этим, посмотрим, что будет дальше».

Голкипер «Интера» Андре Онана:

«Правда в том, что мы очень хорошо работали как команда и пострадали на последних минутах против такой же хорошей команды. Мы знали, что это будет сложно, но мы сделали то, на что я надеялся, и выиграли противостояние. У них сильная команда, но мы были лучше».

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян:

«Мы знали, что будет очень тяжело, я хочу поздравить своих товарищей по команде, потому что мы упорно боролись. До конца нам пришлось бороться за этот результат. Мы делаем все возможное в этих играх. Надеюсь, этот проход в четвертьфинал даст нам толчок к следующим матчам.

Идти до конца – до финала? Мы всегда можем мечтать, мы хотим сделать все возможное. Это отличная возможность, «Интер» какое-то время не выходил в четвертьфинал. Впереди нас ждут два очень сложных матча, но мы сделаем все возможное, чтобы двигаться вперед».

Защитник «Интера» Маттео Дармиан:

«Это был тяжелый вечер, но теперь есть много удовлетворения. Мы сделали все возможное, чтобы принести домой важный результат для всех: команды, клуба и болельщиков.

Мы знали, что должны быть осторожны с каждым мячом. Эта квалификация вознаграждает нас за усилия, которые мы приложили до этих пор в Европе. Мы знаем, что нам не хватало преемственности в лиге, мы потеряли несколько очков, но этот результат должен вселить в нас уверенность.

У нас нет предпочтений, всем им сложно противостоять. Желаю «Наполи» удачи, было бы неплохо, если бы в четвертьфинал вышли три итальянские команды».

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу:

«Столько эмоций сейчас, спустя столько лет мы гордимся этим достижением. Мы допустили несколько ошибок, но проделали отличную работу, это было очень сложно, но я поздравляю команду с отличной работой.

В Лиге чемпионов может случиться всякое, этот матч восстанавливает для нас мотивацию. Мы проделали отличную работу, не забили, но усердно работали до финального свистка и прошли в четвертьфинал».

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