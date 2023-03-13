Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
13 марта 2023, 12:29 | Обновлено 13 марта 2023, 13:32
169
0

Порту – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 14 марта в 22:00 по Киеву

13 марта 2023, 12:29 | Обновлено 13 марта 2023, 13:32
169
0
Порту – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта на «Драгау» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Порту» встретится с «Интером». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Порту

Клуб выиграл львиную часть чемпионских титулов в последние годы. Но сейчас уже становится очевидно, что золото уходит в Лиссабон, Бенфике. В условиях Португалии не представляется возможным компенсировать нынешнее отставание. И остается только бодаться со Спортингом, чтобы хотя бы не упасть ниже 2-го места. Ну, а свои амбиции драконы попытаются реализовать через другие турниры. На внутренней арене это кубок, где уже получилось пройти в полуфинал, и соперником там будет Фамаликан. Но, главное, Сержиу Консейсау со своими подопечными пытаются получше себя проявить в Лиге чемпионов. Там удалось выйти из группы в очередной раз, еще и оставив за спиной Атлетико с Байером. Да, в 1/8 финала было поражение, но минимальное, так что есть все шансы в итоге пробиться в следующий раунд.

Интер

Команда может полностью повторить прошлый сезон. На внутренней арене она явно отстает от Наполи, и, хотя Хвича и компания начали немного сбавлять, но судьба скудетто понятна. Дальше идет довольно плотная группа, где кто-то станет 5-м лишним. И еще есть угроза, что именно черно-синие будут слабее конкурентов. Но все же в основном именно они идут на уже привычной 2-й позиции в Серии А. И не забываем о победе в Суперкубке, с 3:0 против Милана, и проходе в полуфинал Коппа Италия. Можно уже в актив заносить и Лигу чемпионов: чтобы пройти в плей-офф, нужно было в группе оказаться сильнее самой Барселоны. Да и дома получилось дожать португальцев: на 86-й минуте Лукаку все-таки смог распечатать Диогу Кошту. Теперь на выезде хватит и ничьей.

Статистика личных встреч

Всего было сыграно 5 матчей в рамках Лиги чемпионов. У Порту в них 1 победа, тогда как Интер выиграл трижды, в том числе и в феврале.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что и на выезде Интер будет не слабее. Ждем упорной борьбы и прагматичных тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,86.

По теме:
Милан – Салернитана. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Жирона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Порту Интер Милан Порту - Интер Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2023, 05:33 4
Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс
Цуренко снялась с матча против Соболенко на турнире в Индиан-Уэллс

Причина пока что неизвестна

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
Футбол | 12 марта 2023, 18:28 60
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»

Главный тренер «Кривбасса» подытожил матч с «горняками»

ВИДЕО. Украинец вырвал победу для команды в Польше, забив на 90+1
Футбол | 13.03.2023, 13:02
ВИДЕО. Украинец вырвал победу для команды в Польше, забив на 90+1
ВИДЕО. Украинец вырвал победу для команды в Польше, забив на 90+1
Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1
Футбол | 12.03.2023, 15:02
Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1
Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1
Паническая атака. Почему Цуренко не вышла играть с Соболенко в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2023, 10:50
Паническая атака. Почему Цуренко не вышла играть с Соболенко в Индиан-Уэллс
Паническая атака. Почему Цуренко не вышла играть с Соболенко в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Усик сыграл на блефе Фьюри, но 29 апреля боя не будет»
Эдди ХИРН: «Усик сыграл на блефе Фьюри, но 29 апреля боя не будет»
12.03.2023, 18:40 12
Бокс
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
11.03.2023, 20:12 5
Бокс
Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
12.03.2023, 15:15 12
Бокс
ВИДЕО. Мощная пушка Малиновского со штрафного привела к голу Марселя
ВИДЕО. Мощная пушка Малиновского со штрафного привела к голу Марселя
13.03.2023, 01:05
Футбол
ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом
ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом
11.03.2023, 18:43 30
Футбол
ВИДЕО. Разочарование дня. Мудрик отпраздновал отмененный гол в стиле Дрогба
ВИДЕО. Разочарование дня. Мудрик отпраздновал отмененный гол в стиле Дрогба
12.03.2023, 05:09 6
Футбол
«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком
«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком
11.03.2023, 20:30 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
11.03.2023, 17:41 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности