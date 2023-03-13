Порту – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

14 марта на «Драгау» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Порту» встретится с «Интером». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Порту

Клуб выиграл львиную часть чемпионских титулов в последние годы. Но сейчас уже становится очевидно, что золото уходит в Лиссабон, Бенфике. В условиях Португалии не представляется возможным компенсировать нынешнее отставание. И остается только бодаться со Спортингом, чтобы хотя бы не упасть ниже 2-го места. Ну, а свои амбиции драконы попытаются реализовать через другие турниры. На внутренней арене это кубок, где уже получилось пройти в полуфинал, и соперником там будет Фамаликан. Но, главное, Сержиу Консейсау со своими подопечными пытаются получше себя проявить в Лиге чемпионов. Там удалось выйти из группы в очередной раз, еще и оставив за спиной Атлетико с Байером. Да, в 1/8 финала было поражение, но минимальное, так что есть все шансы в итоге пробиться в следующий раунд.

Интер

Команда может полностью повторить прошлый сезон. На внутренней арене она явно отстает от Наполи, и, хотя Хвича и компания начали немного сбавлять, но судьба скудетто понятна. Дальше идет довольно плотная группа, где кто-то станет 5-м лишним. И еще есть угроза, что именно черно-синие будут слабее конкурентов. Но все же в основном именно они идут на уже привычной 2-й позиции в Серии А. И не забываем о победе в Суперкубке, с 3:0 против Милана, и проходе в полуфинал Коппа Италия. Можно уже в актив заносить и Лигу чемпионов: чтобы пройти в плей-офф, нужно было в группе оказаться сильнее самой Барселоны. Да и дома получилось дожать португальцев: на 86-й минуте Лукаку все-таки смог распечатать Диогу Кошту. Теперь на выезде хватит и ничьей.

Статистика личных встреч

Всего было сыграно 5 матчей в рамках Лиги чемпионов. У Порту в них 1 победа, тогда как Интер выиграл трижды, в том числе и в феврале.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что и на выезде Интер будет не слабее. Ждем упорной борьбы и прагматичных тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,86.