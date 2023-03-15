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Лига чемпионов
15 марта 2023, 00:29 | Обновлено 15 марта 2023, 00:36
858
0

Порту – Интер – 0:0. Дикое везение Интера на последних минутах. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

15 марта 2023, 00:29 | Обновлено 15 марта 2023, 00:36
858
0
Порту – Интер – 0:0. Дикое везение Интера на последних минутах. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта на «Драгау» прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Порту» сыграл с «Интером». Игра завершилась со счетом 0:0.

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В первой встрече команд, которая состоялась в Италии 22 февраля, с минимальным счетом победили хозяева – 1:0. По итогам двух встречи в 1/4 финала ЛЧ прошел «Интер».

На последних минутах у «Порту» было три супер-шанса забить, но в итоге: вынос с ленточки, штанга и перекладина.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Порту – Интер – 0:0 [первый матч 0:1]

События матча

90’
Pepe (Порту) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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