14.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 0 : 0
Интер Милан Проходит дальше
Лига чемпионов15 марта 2023, 00:29 | Обновлено 15 марта 2023, 00:36
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Порту – Интер – 0:0. Дикое везение Интера на последних минутах. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
15 марта 2023, 00:29 | Обновлено 15 марта 2023, 00:36
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14 марта на «Драгау» прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Порту» сыграл с «Интером». Игра завершилась со счетом 0:0.
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В первой встрече команд, которая состоялась в Италии 22 февраля, с минимальным счетом победили хозяева – 1:0. По итогам двух встречи в 1/4 финала ЛЧ прошел «Интер».
На последних минутах у «Порту» было три супер-шанса забить, но в итоге: вынос с ленточки, штанга и перекладина.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Порту – Интер – 0:0 [первый матч 0:1]
События матча
90’
Pepe (Порту) получает красную карточку.
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