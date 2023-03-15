14 марта на «Драгау» прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Порту» сыграл с «Интером». Игра завершилась со счетом 0:0.

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В первой встрече команд, которая состоялась в Италии 22 февраля, с минимальным счетом победили хозяева – 1:0. По итогам двух встречи в 1/4 финала ЛЧ прошел «Интер».

На последних минутах у «Порту» было три супер-шанса забить, но в итоге: вынос с ленточки, штанга и перекладина.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Порту – Интер – 0:0 [первый матч 0:1]