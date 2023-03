12 марта проходит матч 27-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» играет против «Страсбурга».

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе хозяев поля.

Защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь заявлен в резервном составе гостей.

Марсель – Страсбург. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 | #OM v @RCSA_English



Here's your 1⃣1⃣ that takes on Strasbourg!#OMRCSA | ⚪️🔵 pic.twitter.com/uFURNUv6OF