Марсель – Страсбург. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 12 марта в 21:45 поединок 27-го тура чемпионата Франции
12 марта проходит матч 27-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» играет против «Страсбурга».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе хозяев поля.
Защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь заявлен в резервном составе гостей.
Марсель – Страсбург. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 | #OM v @RCSA_English— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) March 12, 2023
Here's your 1⃣1⃣ that takes on Strasbourg!#OMRCSA | ⚪️🔵 pic.twitter.com/uFURNUv6OF
🚨 #OMRCSA | Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 du Racing face à l'@OM_Officiel ! ⚔️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 12, 2023
🔴 Suivez le match en direct commenté ici ⤵️
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Причина смерти Андрея Лазарчука неизвестна
В американском Парадайзе прошел турнир UFC Fight Night 221