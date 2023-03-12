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  4. Марсель – Страсбург. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Франции
Марсель
12.03.2023 21:45 – 38 0 : 0
Страсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
12 марта 2023, 21:50 | Обновлено 12 марта 2023, 21:55
425
0

Марсель – Страсбург. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 12 марта в 21:45 поединок 27-го тура чемпионата Франции

12 марта 2023, 21:50 | Обновлено 12 марта 2023, 21:55
425
0
Марсель – Страсбург. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

12 марта проходит матч 27-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» играет против «Страсбурга».

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Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе хозяев поля.

Защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь заявлен в резервном составе гостей.

Марсель – Страсбург. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

События матча

29’
Леонардо Балерди (Марсель) получает красную карточку.
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Марсель Страсбург Лига 1 чемпионат Франции по футболу Эдуард Соболь Руслан Малиновский смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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