Пушка Малиновского, камбэк Соболя. Страсбург отыграл 2 мяча у Марселя

12 марта состоялся матч 27-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» и «Страсбург» сыграли вничью (2:2).

У хозяев поля в начале второго тайма забил Шансель Мбемба, сыграв на добивании после удара Руслана Малиновского со штрафного. Затем пенальти реализовал Алексис Санчес.

Гости, проигрывая 0:2 на 88-й минуте, сумели совершить камбэк и спасти ничью. Героем матча стал Жан-Юд Аолу, который оформил дубль на 88-й и 89-й минуте.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев поля и был заменен на 81-й минуте при счете 2:0.

Защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь вышел на поле на замену на 67-й минуте и был предупрежден на 83-й минуте.

Топ-команды Лиги 1: ПСЖ (66), Марсель (56), Ланс (54), Монако (51), Ренн (47), Лилль (46).

Лига 1. 27-й тур, 12 марта

Марсель – Страсбург – 2:2

Голы: Мбемба, 49, Алексис Санчес, 76 (пен) – Жан-Юд Аолу, 88, 89.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча