Пушка Малиновского, камбэк Соболя. Страсбург отыграл 2 мяча у Марселя
Героем матча стал Жан-Юд Аолу, который оформил дубль на 88-й и 89-й минуте
12 марта состоялся матч 27-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» и «Страсбург» сыграли вничью (2:2).
У хозяев поля в начале второго тайма забил Шансель Мбемба, сыграв на добивании после удара Руслана Малиновского со штрафного. Затем пенальти реализовал Алексис Санчес.
Гости, проигрывая 0:2 на 88-й минуте, сумели совершить камбэк и спасти ничью. Героем матча стал Жан-Юд Аолу, который оформил дубль на 88-й и 89-й минуте.
Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев поля и был заменен на 81-й минуте при счете 2:0.
Защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь вышел на поле на замену на 67-й минуте и был предупрежден на 83-й минуте.
Топ-команды Лиги 1: ПСЖ (66), Марсель (56), Ланс (54), Монако (51), Ренн (47), Лилль (46).
Лига 1. 27-й тур, 12 марта
Марсель – Страсбург – 2:2
Голы: Мбемба, 49, Алексис Санчес, 76 (пен) – Жан-Юд Аолу, 88, 89.
Видеообзор матча
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