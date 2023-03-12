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  4. Пушка Малиновского, камбэк Соболя. Страсбург отыграл 2 мяча у Марселя
Чемпионат Франции
Марсель
12.03.2023 21:45 – FT 2 : 2
Страсбург
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Франция
12 марта 2023, 23:40 | Обновлено 13 марта 2023, 01:19
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Пушка Малиновского, камбэк Соболя. Страсбург отыграл 2 мяча у Марселя

Героем матча стал Жан-Юд Аолу, который оформил дубль на 88-й и 89-й минуте

12 марта 2023, 23:40 | Обновлено 13 марта 2023, 01:19
1017
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Пушка Малиновского, камбэк Соболя. Страсбург отыграл 2 мяча у Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта состоялся матч 27-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» и «Страсбург» сыграли вничью (2:2).

У хозяев поля в начале второго тайма забил Шансель Мбемба, сыграв на добивании после удара Руслана Малиновского со штрафного. Затем пенальти реализовал Алексис Санчес.

Гости, проигрывая 0:2 на 88-й минуте, сумели совершить камбэк и спасти ничью. Героем матча стал Жан-Юд Аолу, который оформил дубль на 88-й и 89-й минуте.

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе хозяев поля и был заменен на 81-й минуте при счете 2:0.

Защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь вышел на поле на замену на 67-й минуте и был предупрежден на 83-й минуте.

Топ-команды Лиги 1: ПСЖ (66), Марсель (56), Ланс (54), Монако (51), Ренн (47), Лилль (46).

Лига 1. 27-й тур, 12 марта

Марсель – Страсбург – 2:2

Голы: Мбемба, 49, Алексис Санчес, 76 (пен) – Жан-Юд Аолу, 88, 89.

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Эде Аолу (Страсбург).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Эде Аолу (Страсбург).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Санчес (Марсель).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Шансель Мбемба-Мангулу (Марсель).
29’
Леонардо Балерди (Марсель) получает красную карточку.
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Марсель Страсбург Лига 1 чемпионат Франции по футболу Эдуард Соболь Руслан Малиновский Жан-Юд Аолу Шансель Мбемба Алексис Санчес видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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