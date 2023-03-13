ВИДЕО. Мощная пушка Малиновского со штрафного привела к голу Марселя

12 марта состоялся матч 27-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» и «Страсбург» сыграли вничью (2:2).

В начале второго тайма после мощного удара Руслана Малиновского со штрафного вратарь парировал мяч, а Шансель Мбемба сыграл на добивании и отправил мяч в пустые ворота.

Лига 1. 27-й тур, 12 марта

Марсель – Страсбург – 2:2

Голы: Мбемба, 49, Алексис Санчес, 76 (пен) – Жан-Юд Аолу, 88, 89.

Видеообзор матча