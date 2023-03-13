Франция13 марта 2023, 01:05 | Обновлено 13 марта 2023, 01:21
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ВИДЕО. Мощная пушка Малиновского со штрафного привела к голу Марселя
После сэйва вратаря Шансель Мбемба добил мяч в пустые ворота «Страсбурга»
13 марта 2023, 01:05 | Обновлено 13 марта 2023, 01:21
913
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12 марта состоялся матч 27-го тура Лиги 1, в котором «Марсель» и «Страсбург» сыграли вничью (2:2).
В начале второго тайма после мощного удара Руслана Малиновского со штрафного вратарь парировал мяч, а Шансель Мбемба сыграл на добивании и отправил мяч в пустые ворота.
Лига 1. 27-й тур, 12 марта
Марсель – Страсбург – 2:2
Голы: Мбемба, 49, Алексис Санчес, 76 (пен) – Жан-Юд Аолу, 88, 89.
Видеообзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Эде Аолу (Страсбург).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Эде Аолу (Страсбург).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Санчес (Марсель).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Шансель Мбемба-Мангулу (Марсель).
29’
Леонардо Балерди (Марсель) получает красную карточку.
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