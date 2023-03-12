Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский выйдет в основе Марселя, Соболь – в запасе Страсбурга
Чемпионат Франции
Марсель
12.03.2023 21:45 – 31 0 : 0
Страсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
12 марта 2023, 21:20 | Обновлено 12 марта 2023, 21:25
203
0

Малиновский выйдет в основе Марселя, Соболь – в запасе Страсбурга

12 марта в 21:45 состоится матч Лиги 1 между «Марселем» и Страсбургом»

12 марта 2023, 21:20 | Обновлено 12 марта 2023, 21:25
203
0
Малиновский выйдет в основе Марселя, Соболь – в запасе Страсбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

12 марта в 21:45 состоится матч 27-го тура Лиги 1 между «Марселем» и Страсбургом».

Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе хозяев поля.

Защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь заявлен в резервном составе гостей.

Стартовые составы команд

По теме:
Марсель – Страсбург. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
20-й матч в АПЛ в сезоне. Зинченко выйдет с первых минут на матч с Фулхэмом
Рух – Колос. Таллес и Слюбик выйдут в основе
Страсбург Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 Эдуард Соболь Руслан Малиновский стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агент 017, сравнение с Вернером и Анри. Что думают фаны Челси про Мудрика?
Футбол | 12 марта 2023, 07:45 2
Агент 017, сравнение с Вернером и Анри. Что думают фаны Челси про Мудрика?
Агент 017, сравнение с Вернером и Анри. Что думают фаны Челси про Мудрика?

«Пенсионеры» обыграли «Лестер» со счетом 3:1, Мудрик отметился первым ассистом в Англии

КУЧЕР – о поражении Динамо: «В таких матчах все решает одна ошибка»
Футбол | 12 марта 2023, 16:23 6
КУЧЕР – о поражении Динамо: «В таких матчах все решает одна ошибка»
КУЧЕР – о поражении Динамо: «В таких матчах все решает одна ошибка»

Главный тренер СК «Днепр-1» – о причинах неудачного результата

Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
Бокс | 11.03.2023, 20:12
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку
Теннис | 11.03.2023, 20:36
Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку
Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку
Игор ИОВИЧЕВИЧ: «Получился очень хороший, рабочий день»
Футбол | 12.03.2023, 19:24
Игор ИОВИЧЕВИЧ: «Получился очень хороший, рабочий день»
Игор ИОВИЧЕВИЧ: «Получился очень хороший, рабочий день»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
11.03.2023, 07:00 3
Бокс
Экс-тренер Фейеноорда: «Шахтер едет в Роттердам с дерьмом в штанах»
Экс-тренер Фейеноорда: «Шахтер едет в Роттердам с дерьмом в штанах»
11.03.2023, 18:53 39
Футбол
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
10.03.2023, 17:15 37
Бокс
Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1
Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1
12.03.2023, 15:00 108
Футбол
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
11.03.2023, 03:41 1
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Уже тренируюсь, чтобы разбить этого кота со щелью в зубах»
Тайсон ФЬЮРИ: «Уже тренируюсь, чтобы разбить этого кота со щелью в зубах»
11.03.2023, 22:13 15
Бокс
ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом
ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом
11.03.2023, 18:43 30
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
11.03.2023, 17:41 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности