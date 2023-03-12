Малиновский выйдет в основе Марселя, Соболь – в запасе Страсбурга
12 марта в 21:45 состоится матч Лиги 1 между «Марселем» и Страсбургом»
12 марта в 21:45 состоится матч 27-го тура Лиги 1 между «Марселем» и Страсбургом».
Украинский хавбек «Марселя» Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе хозяев поля.
Защитник «Страсбурга» Эдуард Соболь заявлен в резервном составе гостей.
Стартовые составы команд
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 | #OM v @RCSA_English— Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) March 12, 2023
Here's your 1⃣1⃣ that takes on Strasbourg!#OMRCSA | ⚪️🔵 pic.twitter.com/uFURNUv6OF
🚨 #OMRCSA | Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 du Racing face à l'@OM_Officiel ! ⚔️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 12, 2023
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