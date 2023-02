ФОТО. Британская ассоциация лаун-тенниса подняла украинский флаг

Британская ассоциация лаун-тенниса подняла украинский флаг в знак поддержки нашей страны в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

«Мы присоединяемся к нации, выступая вместе в знак солидарности с Украиной», – сказано в сообщении LTA.

Отметим, что только Ассоциация лаун-тенниса в прошлом году запретила теннисистам из рф и рб выступать на турнирах, которые проходили на территории Великобритании, за что была оштрафована ATP и WTA.

We join the nation by standing together in solidarity with Ukraine 🇺🇦🇬🇧

#StandWithUkraine pic.twitter.com/nPqRDK2E9r