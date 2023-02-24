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  4. ФОТО. Британская ассоциация лаун-тенниса подняла украинский флаг
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24 февраля 2023, 15:55 |
463
0

ФОТО. Британская ассоциация лаун-тенниса подняла украинский флаг

Британцы всегда нас поддерживают

24 февраля 2023, 15:55 |
463
0
ФОТО. Британская ассоциация лаун-тенниса подняла украинский флаг
фото из открытых источников

Британская ассоциация лаун-тенниса подняла украинский флаг в знак поддержки нашей страны в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

«Мы присоединяемся к нации, выступая вместе в знак солидарности с Украиной», – сказано в сообщении LTA.

Отметим, что только Ассоциация лаун-тенниса в прошлом году запретила теннисистам из рф и рб выступать на турнирах, которые проходили на территории Великобритании, за что была оштрафована ATP и WTA.

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Ассоциация лаун-тенниса фото российско-украинская война
Источник Twitter
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