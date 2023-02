ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал свободного агента, который покинул Тоттенхэм

Ирландский защитник Мэтт Доэрти перешел в мадридский «Атлетико» на правах свободного агента.

Ранее 31-летний ирландец договорился о расторжении контракта с английским «Тоттенхэм».

Клуб «Атлетико» подписал с защитником контракт до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Доэрти сыграл 16 матчей и забил 1 гол за «шпор», если учитывать все турниры.

