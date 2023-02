ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм усилился португальским защитником из Спортинга

Английский «Тоттенхэм» взял в аренду у лиссабонского «Спортинга» защитника Педро Порро.

Арендное соглашение 23-летнего португальца будет действовать до конца сезона.

В контракте записано правило об обязательном выкупе прав за 39 млн фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Порро сыграл 26 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.

✍️ We are pleased to announce the signing of Pedro Porro from Sporting CP. Welcome to Spurs, @Pedroporro29_ ! 💙

I have arrived, to work, and may there be many victories and conquests! let's go guys .💙 #COYS @SpursOfficial pic.twitter.com/r4FhGIKkH7