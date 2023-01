ВИДЕО. Мудрик получил награду лучшего игрока Шахтера в 2022 году

Украинский вингер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаил Мудрик получил награду лучшего игрока 2022 года в составе команды.

«Шахтер» наградил Михаила во время тренировочных сборов в Турции.

Награда вручалась по итогам голосования, которое проходило в социальных сетях донецкого клуба. За Мудрика проголосовало 13 131 болельщиков (76%), за Анатолия Трубина – 2 295 фанатов, а за Тараса Степаненко – 1 893.

После вручения награды игроки Шахтера устроили Мудрику традиционный живой коридор.

😁 Traditional greetings from the team 🧡#Shakhtar pic.twitter.com/Kv5d97xPGb