ВИДЕО. Мудрик получил награду лучшего игрока Шахтера в 2022 году
Михаил второй год подряд становится лучшим в составе донецкого клуба
Украинский вингер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаил Мудрик получил награду лучшего игрока 2022 года в составе команды.
«Шахтер» наградил Михаила во время тренировочных сборов в Турции.
Награда вручалась по итогам голосования, которое проходило в социальных сетях донецкого клуба. За Мудрика проголосовало 13 131 болельщиков (76%), за Анатолия Трубина – 2 295 фанатов, а за Тараса Степаненко – 1 893.
После вручения награды игроки Шахтера устроили Мудрику традиционный живой коридор.
😁 Traditional greetings from the team 🧡#Shakhtar pic.twitter.com/Kv5d97xPGb— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 14, 2023
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