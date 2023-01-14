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  4. ВИДЕО. Мудрик получил награду лучшего игрока Шахтера в 2022 году
Украина. Премьер лига
14 января 2023, 16:13 |
203
0

ВИДЕО. Мудрик получил награду лучшего игрока Шахтера в 2022 году

Михаил второй год подряд становится лучшим в составе донецкого клуба

14 января 2023, 16:13 |
203
0
ВИДЕО. Мудрик получил награду лучшего игрока Шахтера в 2022 году
Twitter. Игор Йовичевич и Михаил Мудрик

Украинский вингер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Михаил Мудрик получил награду лучшего игрока 2022 года в составе команды.

«Шахтер» наградил Михаила во время тренировочных сборов в Турции.

Награда вручалась по итогам голосования, которое проходило в социальных сетях донецкого клуба. За Мудрика проголосовало 13 131 болельщиков (76%), за Анатолия Трубина – 2 295 фанатов, а за Тараса Степаненко – 1 893.

После вручения награды игроки Шахтера устроили Мудрику традиционный живой коридор.

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лучший игрок Михаил Мудрик Шахтер Донецк видео Игор Йовичевич
Источник ФК Шахтер Донецк
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