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Греция
14 января 2023, 14:20 | Обновлено 14 января 2023, 14:21
1590
2

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда УПЛ подписала контракт с греческим клубом

Тайсон стал игроком ПАОКа

14 января 2023, 14:20 | Обновлено 14 января 2023, 14:21
1590
2
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда УПЛ подписала контракт с греческим клубом
ФК ПАОК

Греческий клуб ПАОК официально сообщил о подписании контракта с бразильским атакующим полузащитником Тайсоном. Соглашение рассчитано на полтора года.

Напомним, неделю назад Тайсон досрочно расторг контракт с «Интернасьоналом», который был рассчитан до апреля.

Украинским любителям футбола Тайсон известен прежде всего по выступлениям за «Металлист» и «Шахтер» в 2010 – 2021 годах. Также на счету хавбека 1 гол в 8 матчах за сборную Бразилии.

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Тайсон ПАОК трансферы
Источник ФК ПАОК
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Комментарии 2
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Alex AS
тю, так бежал из шахты из золотой клетки шо добежал аж до заштатного клубешника греции 
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+1
Kovalchuk
А там есть туалет где можна поплакать, это было в условиях контракта
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0
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