ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда УПЛ подписала контракт с греческим клубом
Тайсон стал игроком ПАОКа
Греческий клуб ПАОК официально сообщил о подписании контракта с бразильским атакующим полузащитником Тайсоном. Соглашение рассчитано на полтора года.
Напомним, неделю назад Тайсон досрочно расторг контракт с «Интернасьоналом», который был рассчитан до апреля.
Украинским любителям футбола Тайсон известен прежде всего по выступлениям за «Металлист» и «Шахтер» в 2010 – 2021 годах. Также на счету хавбека 1 гол в 8 матчах за сборную Бразилии.
🔥🔥🔥🔥 @taisonfredaT7 Are you ready? #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/NZup4FbgMU— PAOK FC (@PAOK_FC) January 14, 2023
Taison is here and ready to fight! #TaisonIsHere #PAOK #transfers pic.twitter.com/GBnn7zRHYi— PAOK FC (@PAOK_FC) January 14, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пётр Зелинськи может продолжить карьеру в АПЛ
«Горняки» хотели получить компенсацию в 50 миллионов евро