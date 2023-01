ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда УПЛ подписала контракт с греческим клубом

Греческий клуб ПАОК официально сообщил о подписании контракта с бразильским атакующим полузащитником Тайсоном. Соглашение рассчитано на полтора года.

Напомним, неделю назад Тайсон досрочно расторг контракт с «Интернасьоналом», который был рассчитан до апреля.

Украинским любителям футбола Тайсон известен прежде всего по выступлениям за «Металлист» и «Шахтер» в 2010 – 2021 годах. Также на счету хавбека 1 гол в 8 матчах за сборную Бразилии.

