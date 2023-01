Топ-камбек. Известный 36-летний француз выиграл 1-й трофей с 2018 года

Французский теннисист Ришар Гаске (АТР 67) в финале хардового турнира серии АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия) обыграл Кэмерона Норри (Великобритания, ATP 12) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

ATP 250 Окленд. Хард. Финал

Ришар Гаске (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания) [2] – 4:6, 6:4, 6:4

К слову, в третьей партии Гаске проигрывал со счетом 0:3 (0:40) на своей подаче, но смог перевернуть игру.

Отметим, что для Гаске этот трофей стал первым с 2018 года и 16-м в карьере. Свой первый титул 36-летний француз завоевал еще в 2005 году.

Leaving it all out there 😮‍💨 @ASB_Classic | @richardgasquet1 | #ASBClassic pic.twitter.com/mhIhLd135J

Rolling back the clock 🕰️@richardgasquet1 wins the last five games to defeat Cameron Norrie 4-6 6-4 6-4 and claim his 16th ATP Tour title.@ASB_Classic | #ASBClassic pic.twitter.com/Js5AsO9Wvu