Топ-камбек. Известный 36-летний француз выиграл 1-й трофей с 2018 года
Ришар Гаске обыграл Кэмерона Норри
Французский теннисист Ришар Гаске (АТР 67) в финале хардового турнира серии АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия) обыграл Кэмерона Норри (Великобритания, ATP 12) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.
ATP 250 Окленд. Хард. Финал
Ришар Гаске (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания) [2] – 4:6, 6:4, 6:4
К слову, в третьей партии Гаске проигрывал со счетом 0:3 (0:40) на своей подаче, но смог перевернуть игру.
Отметим, что для Гаске этот трофей стал первым с 2018 года и 16-м в карьере. Свой первый титул 36-летний француз завоевал еще в 2005 году.
Leaving it all out there 😮💨@ASB_Classic | @richardgasquet1 | #ASBClassic pic.twitter.com/mhIhLd135J— ATP Tour (@atptour) January 14, 2023
Rolling back the clock 🕰️@richardgasquet1 wins the last five games to defeat Cameron Norrie 4-6 6-4 6-4 and claim his 16th ATP Tour title.@ASB_Classic | #ASBClassic pic.twitter.com/Js5AsO9Wvu— ATP Tour (@atptour) January 14, 2023
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