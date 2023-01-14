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ATP
14 января 2023, 05:45 | Обновлено 14 января 2023, 06:12
168
0

Топ-камбек. Известный 36-летний француз выиграл 1-й трофей с 2018 года

Ришар Гаске обыграл Кэмерона Норри

14 января 2023, 05:45 | Обновлено 14 января 2023, 06:12
168
0
Топ-камбек. Известный 36-летний француз выиграл 1-й трофей с 2018 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришар Гаске

Французский теннисист Ришар Гаске (АТР 67) в финале хардового турнира серии АТР 250 в Окленде (Новая Зеландия) обыграл Кэмерона Норри (Великобритания, ATP 12) в трех сетах за 2 часа и 25 минут.

ATP 250 Окленд. Хард. Финал

Ришар Гаске (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания) [2] – 4:6, 6:4, 6:4

К слову, в третьей партии Гаске проигрывал со счетом 0:3 (0:40) на своей подаче, но смог перевернуть игру.

Отметим, что для Гаске этот трофей стал первым с 2018 года и 16-м в карьере. Свой первый титул 36-летний француз завоевал еще в 2005 году.

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Источник Sport.ua
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