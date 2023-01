ОФИЦИАЛЬНО. Карлос Алькарас стал игроком Саутгемптона

Полузащитник Карлос Алькарас, по официальной информации, перешел из аргентинского «Расинга» в английский «Саутгемптон».

Контракт подписан на 4,5 года, до лета 2027 года. Сумма трансфера 20-летнего аргентинца, по неофициальным данным, равна 14 млн евро + бонусы от следующей продажи игрока.

В минувшем сезоне за «Расинг» Авельянеда хавбек провел 42 матча и забил 9 голов, если учитывать все турниры.

Интересно, что Карлос Алькарас является полным тезкой испанского теннисиста, первой ракетки мира.

Midfielder Carlos Alcaraz has joined #SaintsFC on a four-and-a-half-year deal from @RacingClub ✍️