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Англия
11 января 2023, 23:15 | Обновлено 11 января 2023, 23:27
622
1

ОФИЦИАЛЬНО. Карлос Алькарас стал игроком Саутгемптона

Контракт подписан до 2027 года, сумма трансфера составила 14 млн евро

11 января 2023, 23:15 | Обновлено 11 января 2023, 23:27
622
1
ОФИЦИАЛЬНО. Карлос Алькарас стал игроком Саутгемптона
ФК Саутгемптон. Карлос Алькарас

Полузащитник Карлос Алькарас, по официальной информации, перешел из аргентинского «Расинга» в английский «Саутгемптон».

Контракт подписан на 4,5 года, до лета 2027 года. Сумма трансфера 20-летнего аргентинца, по неофициальным данным, равна 14 млн евро + бонусы от следующей продажи игрока.

В минувшем сезоне за «Расинг» Авельянеда хавбек провел 42 матча и забил 9 голов, если учитывать все турниры.

Интересно, что Карлос Алькарас является полным тезкой испанского теннисиста, первой ракетки мира.

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Саутгемптон трансферы трансферы АПЛ Карлос Алькарас (футболист) Расинг Авельянеда
Источник ФК Саутгемптон
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dimando560
Я спочатку подумав, що тенісист))
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