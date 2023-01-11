ОФИЦИАЛЬНО. Карлос Алькарас стал игроком Саутгемптона
Контракт подписан до 2027 года, сумма трансфера составила 14 млн евро
Полузащитник Карлос Алькарас, по официальной информации, перешел из аргентинского «Расинга» в английский «Саутгемптон».
Контракт подписан на 4,5 года, до лета 2027 года. Сумма трансфера 20-летнего аргентинца, по неофициальным данным, равна 14 млн евро + бонусы от следующей продажи игрока.
В минувшем сезоне за «Расинг» Авельянеда хавбек провел 42 матча и забил 9 голов, если учитывать все турниры.
Интересно, что Карлос Алькарас является полным тезкой испанского теннисиста, первой ракетки мира.
Midfielder Carlos Alcaraz has joined #SaintsFC on a four-and-a-half-year deal from @RacingClub ✍️— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 11, 2023
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