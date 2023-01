ОФИЦИАЛЬНО. Наполи усилился защитником сборной Польши

Польский защитник Бартош Берешиньски перешел из «Сампдории» в «Наполи» на правах аренды.

Арендное соглашение будет действовать до конца сезона 2022/23. Предусмотрено опция выкупа 30-летнего защитника сборной Польши.

Бартош взял себе в неаполитанском клубе игровой номер 19. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии.

Берешиньски в текущем сезоне провел 16 матчей за «Сампдорию», без забитых голов. Бартош сыграл 4 матча на ЧМ-2022 за сборную Польшу.

