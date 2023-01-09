Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи усилился защитником сборной Польши
Италия
09 января 2023, 06:41 | Обновлено 09 января 2023, 06:52
302
0

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи усилился защитником сборной Польши

Бартош Берешиньски перешел из «Сампдории» в «Наполи» на правах аренды

09 января 2023, 06:41 | Обновлено 09 января 2023, 06:52
302
0
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи усилился защитником сборной Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Бартош Берешиньски

Польский защитник Бартош Берешиньски перешел из «Сампдории» в «Наполи» на правах аренды.

Арендное соглашение будет действовать до конца сезона 2022/23. Предусмотрено опция выкупа 30-летнего защитника сборной Польши.

Бартош взял себе в неаполитанском клубе игровой номер 19. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии.

Берешиньски в текущем сезоне провел 16 матчей за «Сампдорию», без забитых голов. Бартош сыграл 4 матча на ЧМ-2022 за сборную Польшу.

По теме:
Инсайдер опроверг слухи о переходе Магуайра из МЮ в Астон Виллу
ВИДЕО. Наполи упрочил лидерство, победив в гостях Сампдорию
Интересный пункт. Марсель выкупит Малиновского, если не вылетит из Лиги 1
Бартош Берешиньски Наполи трансферы трансферы Серии A Сампдория аренда игрока
Источник ФК Наполи
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поклюка. Украина стала седьмой в сингл-миксте
Биатлон | 08 января 2023, 13:43 5
Поклюка. Украина стала седьмой в сингл-миксте
Поклюка. Украина стала седьмой в сингл-миксте

Победу одержала сборная Норвегии

Ярмоленко не было даже в запасе. Аль-Айн Реброва обыграл команду из ОАЭ
Футбол | 08 января 2023, 19:15 0
Ярмоленко не было даже в запасе. Аль-Айн Реброва обыграл команду из ОАЭ
Ярмоленко не было даже в запасе. Аль-Айн Реброва обыграл команду из ОАЭ

Команда украинского наставника провела закрытый товарищеский матч

Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Бокс | 08.01.2023, 08:40
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Джервонта финишировал Гарсию в промежуточном бою. Впереди – другой Гарсия
Алексей Сыч забил за Кортрейк свой первый гол в чемпионате Бельгии
Футбол | 08.01.2023, 23:59
Алексей Сыч забил за Кортрейк свой первый гол в чемпионате Бельгии
Алексей Сыч забил за Кортрейк свой первый гол в чемпионате Бельгии
Суперкамбэк! Рома отыграла два мяча в концовке игры против Милана
Футбол | 08.01.2023, 23:44
Суперкамбэк! Рома отыграла два мяча в концовке игры против Милана
Суперкамбэк! Рома отыграла два мяча в концовке игры против Милана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
Чухаджян проиграл Эннису по очкам. Судьи не отдали украинцу ни раунда
08.01.2023, 07:35 4
Бокс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
07.01.2023, 22:25 4
Бокс
Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил
Все-таки Лондон красный. «Мудрик, уходишь в Челси?» Украинец четко ответил
07.01.2023, 19:30 15
Футбол
Вопреки законам. В Саудовской Аравии Роналду разрешили запрещенное
Вопреки законам. В Саудовской Аравии Роналду разрешили запрещенное
07.01.2023, 16:05 3
Футбол
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
ВИДЕО. Марченко обыграл россиянина и не пожал ему руку
08.01.2023, 18:08 1
Теннис
United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
08.01.2023, 16:10
Теннис
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Требл для игроков. 9 футболистов, которые выигрывали ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
07.01.2023, 11:50 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Зеленский забанил тимощука на 10 лет
07.01.2023, 17:38 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности