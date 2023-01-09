ОФИЦИАЛЬНО. Наполи усилился защитником сборной Польши
Бартош Берешиньски перешел из «Сампдории» в «Наполи» на правах аренды
Польский защитник Бартош Берешиньски перешел из «Сампдории» в «Наполи» на правах аренды.
Арендное соглашение будет действовать до конца сезона 2022/23. Предусмотрено опция выкупа 30-летнего защитника сборной Польши.
Бартош взял себе в неаполитанском клубе игровой номер 19. «Наполи» лидирует в чемпионате Италии.
Берешиньски в текущем сезоне провел 16 матчей за «Сампдорию», без забитых голов. Бартош сыграл 4 матча на ЧМ-2022 за сборную Польшу.
✍️ Welcome, Bartosz 👋— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 7, 2023
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/n6t5hEYcuA
Bereszynski's first session with the lads 💪— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) January 7, 2023
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/I4CdQCeAx3
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