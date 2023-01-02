Лучше Роналду. Хавбек Челси останется в Европе
Француз Нголо Канте близок к новому контракту
Полузащитник сборной Франции Нголо Канте вскоре сможет подписать новое соглашение с лондонским клубом «Челси». Стороны близки к достижению договоренности.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Как известно, действующий контракт француза с «Челси» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, будто Нголо Канте находится в шорт-листе у клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, ряды которого не так давно пополнил 37-летний португалец Криштиану Роналду, решивший покинуть Европу.
🚨 N’golo Kante is very close to extend his contract with Chelsea. 🇫🇷 #Chelsea pic.twitter.com/zoyf6DntZE— Pedro Almeida (@pedrogva6) January 1, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразильца Роналдо Тибериу Гиоане поставил выше, чем португальца Роналду
Трансферная сага продолжается