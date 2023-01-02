Лучше Роналду. Хавбек Челси останется в Европе

Полузащитник сборной Франции Нголо Канте вскоре сможет подписать новое соглашение с лондонским клубом «Челси». Стороны близки к достижению договоренности.

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Как известно, действующий контракт француза с «Челси» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, будто Нголо Канте находится в шорт-листе у клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, ряды которого не так давно пополнил 37-летний португалец Криштиану Роналду, решивший покинуть Европу.