Роналду им мало. Аль-Наср нацелился на еще одну звезду АПЛ
Нголо Канте может покинуть «Челси»
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» нацелился не только на Криштиану Роналду, но и на еще одну звезду АПЛ. Речь идет об опорном полузащитнике «Челси» Нголо Канте.
Сам Канте очень привязан к Лондону, но не против переезда в Саудовскую Аравию. Контракт 31-летнего француза с «Челси» истекает летом 2023 года.
В нынешнем сезоне из-за ряда травм Канте провел всего два матча за «Челси» во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
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