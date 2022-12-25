Роналду им мало. Аль-Наср нацелился на еще одну звезду АПЛ

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» нацелился не только на Криштиану Роналду, но и на еще одну звезду АПЛ. Речь идет об опорном полузащитнике «Челси» Нголо Канте.

Сам Канте очень привязан к Лондону, но не против переезда в Саудовскую Аравию. Контракт 31-летнего француза с «Челси» истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне из-за ряда травм Канте провел всего два матча за «Челси» во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.