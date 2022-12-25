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Англия
25 декабря 2022, 16:50 | Обновлено 25 декабря 2022, 18:10
2232
0

Роналду им мало. Аль-Наср нацелился на еще одну звезду АПЛ

Нголо Канте может покинуть «Челси»

25 декабря 2022, 16:50 | Обновлено 25 декабря 2022, 18:10
2232
0
Роналду им мало. Аль-Наср нацелился на еще одну звезду АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нголо Канте

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» нацелился не только на Криштиану Роналду, но и на еще одну звезду АПЛ. Речь идет об опорном полузащитнике «Челси» Нголо Канте.

Сам Канте очень привязан к Лондону, но не против переезда в Саудовскую Аравию. Контракт 31-летнего француза с «Челси» истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне из-за ряда травм Канте провел всего два матча за «Челси» во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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Источник Footmercato
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