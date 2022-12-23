Канте вернется в игру не раньше, чем через два месяца

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер сообщил о том, что полузащитник команды Нголо Канте вернется после травмы не раньше, чем через два месяца:

«Канте еще некоторое время будет отсутствует. Он вернется в конце февраля или начале марта. У него была операция, поэтому ему понадобится не менее 4 месяцев».

В нынешнем сезоне из-за ряда травм Канте провел всего два матча за «Челси» во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Ранее сообщалось о том, что 31-летний хавбек может перейти в «Барселону».