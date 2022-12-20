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Испания
20 декабря 2022, 07:19 | Обновлено 20 декабря 2022, 07:22
544
0

Барселона близка к подписанию Канте

31-летний француз уже в январе намерен подписать предварительный договор с испанским клубом

20 декабря 2022, 07:19 | Обновлено 20 декабря 2022, 07:22
544
0
Барселона близка к подписанию Канте
Getty Images/Global Images Ukraine. Н'Голо Канте

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте склоняется к переходу в «Барселону».

Действующий контракт связывает хавбека с «Челси» до конца сезона-2022/23. Однако 31-летний француз уже в январе намерен подписать предварительный договор с испанским клубом.

Отмечается, что полузащитник сборной Франции изначально хотел продлить контракт с лондонским клубом на три года, но «синие» настаивали на двухлетнем соглашении. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Канте выступает за «Челси» с 2016 года. За «синих» он отыграл 262 матча, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

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Источник Sport.es
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