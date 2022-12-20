Барселона близка к подписанию Канте
31-летний француз уже в январе намерен подписать предварительный договор с испанским клубом
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте склоняется к переходу в «Барселону».
Действующий контракт связывает хавбека с «Челси» до конца сезона-2022/23. Однако 31-летний француз уже в январе намерен подписать предварительный договор с испанским клубом.
Отмечается, что полузащитник сборной Франции изначально хотел продлить контракт с лондонским клубом на три года, но «синие» настаивали на двухлетнем соглашении. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Канте выступает за «Челси» с 2016 года. За «синих» он отыграл 262 матча, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.
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