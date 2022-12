Романо подтвердил переход Роналду в Аль-Наср

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию арабских источников о том, что португальский форвард Криштиану Роналду находится в шаге от перехода в «Аль-Наср»:

«Аль-Наср» приближается к сделке по подписанию Криштиану Роналду. Продолжается встреча для проверки всех деталей контракта и документов. Контракт будет действовать до июня 2025 года, как и ожидалось – зарплата примерно 200 миллионов в год, с учетом спонсорских контрактов», – сообщил Романо.

