Коринтианс хочет выкупить полузащитника Шахтера

25-летний полузащитник «Шахтера» Майкон в ближайшее время может стать полноценным футболистом «Коринтианса», цвета которого защищает на правах аренды, начиная с весны нынешнего года.

«Тимау» хотят выкупить контракт Майкона у «горняков», но также не исключают возможность договориться о продлении аренды.

Отмечается, что сохранение в составе Майкона является одним из ключевых кадровых приоритетов для руководства «Коринтианса» на 2023 год.

O Corinthians já concentra sua atenção para a continuidade do planejamento de 2023, uma das prioridades é a permanência de Maycon.



O Timão mantém contato com o Shakhtar e tem preferência na compra do jogador, não está descartada a chance de renovar o empréstimo.



