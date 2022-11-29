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Украина. Премьер лига
29 ноября 2022, 23:37 |
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Коринтианс хочет выкупить полузащитника Шахтера

Также не исключено, что аренда Майкона будет продлена

29 ноября 2022, 23:37 |
276
0
Коринтианс хочет выкупить полузащитника Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

25-летний полузащитник «Шахтера» Майкон в ближайшее время может стать полноценным футболистом «Коринтианса», цвета которого защищает на правах аренды, начиная с весны нынешнего года.

«Тимау» хотят выкупить контракт Майкона у «горняков», но также не исключают возможность договориться о продлении аренды.

Отмечается, что сохранение в составе Майкона является одним из ключевых кадровых приоритетов для руководства «Коринтианса» на 2023 год.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хотел бы получить за Майкона 10 миллионов евро, но якобы не будет против продажи хавбека и за 8 миллионов.

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Источник Sport.ua
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