Без красных карточек. Впервые с 1986 года 1-й тур ЧМ прошел без удалений

Первый тур чемпионата мира 2022 по футболу прошел без удалений.

За пять дней с 20 по 24 ноября было сыграно 16 матчей, в которых не было показано ни одной красной карточки.

Это произошло впервые с 1986 года, когда чемпионат мира проходил в Мексике.

Вечером 24 ноября в последнем матче 1-го тура чемпионата мира сборная Бразилии победила Сербию (2:0) благодаря дублю Ришарлисона.

0 - No player was shown a red card on MD1 of the 2022 World Cup, the first time this has happened since the 1986 edition. Pedagogy. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Vv7T2ZvR6A