Соболь в стартовом составе Брюгге на матч с Байером

27-летний защитник Эдуард Соболь попал в стартовый состав бельгийского «Брюгге» на гостевой матч с немецким «Байером» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

В свою очередь, в запасе «черно-синих» на поединок значится украинский форвард Роман Яремчук.

Матч «Байер» – «Брюгге» начнется в Леверкузене в 19:45 по киевскому времени.

