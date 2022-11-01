Лига чемпионов01 ноября 2022, 18:59 | Обновлено 01 ноября 2022, 19:10
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Соболь в стартовом составе Брюгге на матч с Байером
Украинец начнет игру 6-го тура ЛЧ с первых минут
01 ноября 2022, 18:59 | Обновлено 01 ноября 2022, 19:10
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27-летний защитник Эдуард Соболь попал в стартовый состав бельгийского «Брюгге» на гостевой матч с немецким «Байером» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.
В свою очередь, в запасе «черно-синих» на поединок значится украинский форвард Роман Яремчук.
Матч «Байер» – «Брюгге» начнется в Леверкузене в 19:45 по киевскому времени.
We know what to play for. 👊✨ #B04CLU #UCL pic.twitter.com/l1pChCC1kO— Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 1, 2022
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