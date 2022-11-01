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Лига чемпионов
01 ноября 2022, 18:59 | Обновлено 01 ноября 2022, 19:10
94
0

Соболь в стартовом составе Брюгге на матч с Байером

Украинец начнет игру 6-го тура ЛЧ с первых минут

01 ноября 2022, 18:59 | Обновлено 01 ноября 2022, 19:10
94
0
Соболь в стартовом составе Брюгге на матч с Байером
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь (справа)

27-летний защитник Эдуард Соболь попал в стартовый состав бельгийского «Брюгге» на гостевой матч с немецким «Байером» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

В свою очередь, в запасе «черно-синих» на поединок значится украинский форвард Роман Яремчук.

Матч «Байер» – «Брюгге» начнется в Леверкузене в 19:45 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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