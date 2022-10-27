Зинченко снова вне состава. Украинец пропускает 7 матч Арсенала

Сегодня в 19:45 «Арсенал» проведет матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против ПСВ. Украинский защитник Александр Зинченко снова остался вне состава лондонцев на игру против своей бывшей команды.

Из-за травмы Зинченко пропускает уже 7-й кряду матч.

«Арсенал» уже гарантировал себе выход в плей-офф.