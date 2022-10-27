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  4. Зинченко снова вне состава. Украинец пропускает 7 матч Арсенала
Лига Европы
27 октября 2022, 18:51 |
903
1

Зинченко снова вне состава. Украинец пропускает 7 матч Арсенала

Зинченко все еще не восстановился

27 октября 2022, 18:51 |
903
1
Зинченко снова вне состава. Украинец пропускает 7 матч Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в 19:45 «Арсенал» проведет матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против ПСВ. Украинский защитник Александр Зинченко снова остался вне состава лондонцев на игру против своей бывшей команды.

Из-за травмы Зинченко пропускает уже 7-й кряду матч.

«Арсенал» уже гарантировал себе выход в плей-офф.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Лига Европы
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Источник Sport.ua
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