Зинченко снова вне состава. Украинец пропускает 7 матч Арсенала
Зинченко все еще не восстановился
Сегодня в 19:45 «Арсенал» проведет матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против ПСВ. Украинский защитник Александр Зинченко снова остался вне состава лондонцев на игру против своей бывшей команды.
Из-за травмы Зинченко пропускает уже 7-й кряду матч.
«Арсенал» уже гарантировал себе выход в плей-офф.
🧤 Ramsdale makes European debut— Arsenal (@Arsenal) October 27, 2022
🧱 Saliba and Holding start at the back
💯 Martinelli's milestone appearance
Here's how we line up to face PSV 👇 pic.twitter.com/hFdC3kicuF
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