Зинченко снова вне состава. Украинец пропускает 7 матч Арсенала

Сегодня в 19:45 «Арсенал» проведет матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против ПСВ. Украинский защитник Александр Зинченко снова остался вне состава лондонцев на игру против своей бывшей команды.

Из-за травмы Зинченко пропускает уже 7-й кряду матч.

«Арсенал» уже гарантировал себе выход в плей-офф.

🧤 Ramsdale makes European debut

🧱 Saliba and Holding start at the back

💯 Martinelli's milestone appearance



Here's how we line up to face PSV 👇 pic.twitter.com/hFdC3kicuF