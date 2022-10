Он их штампует. Лионель Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси установил новый рекорд в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа (7:2).

Месси в возрасте 35 лет и 123 дня забил два гола и сделал две голевые передачи в матче ЛЧ.

Аргентинец стал самым возрастным игроком в истории турнира, которому удалось за одну игру набрать 2+2.

