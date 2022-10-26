ПСЖ – Маккаби Х – 7:2. Дубли Мбаппе и Месси. Видео голов и обзор
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В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле разгромил «Маккаби» из Хайфы со счетом 7:2.
Дубли сделали форварды парижан Килиан Мбаппе и Лионель Месси, также отметились Неймар и Карлос Солер. Также один мяч израильтяне забили в свои ворота.
«ПСЖ» набрал 11 очков (как и «Бенфика»), лидирует в группе и обеспечил себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Маккаби» ведет заочную борьбу с «Ювентусом» за путевку в Лигу Европы (по 3 очка).
Лига чемпионов. Группа H
5-й тур, 25 октября, Париж
ПСЖ (Франция) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 7:2
Голы: Месси, 19, 44, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Гольдберг, 67 (автогол), Солер, 84 – Сек, 38, 50
События матча
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