В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле разгромил «Маккаби» из Хайфы со счетом 7:2.

Дубли сделали форварды парижан Килиан Мбаппе и Лионель Месси, также отметились Неймар и Карлос Солер. Также один мяч израильтяне забили в свои ворота.

«ПСЖ» набрал 11 очков (как и «Бенфика»), лидирует в группе и обеспечил себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Маккаби» ведет заочную борьбу с «Ювентусом» за путевку в Лигу Европы (по 3 очка).

Лига чемпионов. Группа H

5-й тур, 25 октября, Париж

ПСЖ (Франция) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 7:2

Голы: Месси, 19, 44, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Гольдберг, 67 (автогол), Солер, 84 – Сек, 38, 50