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Лига Чемпионов
ПСЖ
25.10.2022, FT 7 : 2
Маккаби Хайфа
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Лига чемпионов
26 октября 2022, 06:00 | Обновлено 26 октября 2022, 06:25
488
0

ПСЖ – Маккаби Х – 7:2. Дубли Мбаппе и Месси. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

26 октября 2022, 06:00 | Обновлено 26 октября 2022, 06:25
488
0
ПСЖ – Маккаби Х – 7:2. Дубли Мбаппе и Месси. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле разгромил «Маккаби» из Хайфы со счетом 7:2.

Дубли сделали форварды парижан Килиан Мбаппе и Лионель Месси, также отметились Неймар и Карлос Солер. Также один мяч израильтяне забили в свои ворота.

«ПСЖ» набрал 11 очков (как и «Бенфика»), лидирует в группе и обеспечил себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Маккаби» ведет заочную борьбу с «Ювентусом» за путевку в Лигу Европы (по 3 очка).

Лига чемпионов. Группа H

5-й тур, 25 октября, Париж

ПСЖ (Франция) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 7:2

Голы: Месси, 19, 44, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Гольдберг, 67 (автогол), Солер, 84 – Сек, 38, 50

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Солер (ПСЖ).
67’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Шон Голдберг (Маккаби Хайфа).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулайе Сек (Маккаби Хайфа).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулайе Сек (Маккаби Хайфа).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
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Лига чемпионов ПСЖ Маккаби Хайфа видео голов и обзор Килиан Мбаппе Лионель Месси Неймар Карлос Солер
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Источник Sport.ua
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