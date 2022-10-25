Лига Чемпионов
25.10.2022 22:00 - : -
Лига чемпионов25 октября 2022, 21:55 | Обновлено 25 октября 2022, 21:59
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РБ Лейпциг – Реал и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 октября в 22:00 поединки 5-го тура Лиги чемпионов
25 октября 2022, 21:55 | Обновлено 25 октября 2022, 21:59
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25 октября в 22:00 проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов
5-й тур, 25 октября
- 19:45 РБ Зальцбург – Челси
- 19:45 Севилья – Копенгаген
- 22:00 Бенфика – Ювентус
- 22:00 Боруссия Д – Манчестер Сити
- 22:00 Динамо Загреб – Милан
- 22:00 ПСЖ – Маккаби Хайфа
- 22:00 РБ Лейпциг – Реал Мадрид
- 22:00 Селтик – Шахтер
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
22:00 РБ Лейпциг – Реал Мадрид
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