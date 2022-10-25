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Лига чемпионов
25 октября 2022, 21:55 | Обновлено 25 октября 2022, 21:59
131
0

РБ Лейпциг – Реал и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 октября в 22:00 поединки 5-го тура Лиги чемпионов

25 октября 2022, 21:55 | Обновлено 25 октября 2022, 21:59
131
0
РБ Лейпциг – Реал и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
РБ Лейпциг

25 октября в 22:00 проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов

5-й тур, 25 октября

  • 19:45 РБ Зальцбург – Челси
  • 19:45 Севилья – Копенгаген
  • 22:00 Бенфика – Ювентус
  • 22:00 Боруссия Д – Манчестер Сити
  • 22:00 Динамо Загреб – Милан
  • 22:00 ПСЖ – Маккаби Хайфа
  • 22:00 РБ Лейпциг – Реал Мадрид
  • 22:00 Селтик – Шахтер

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

22:00 РБ Лейпциг – Реал Мадрид

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Источник Sport.ua
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