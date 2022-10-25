Голепад. Бенфика и ПСЖ победили в матчах с 7 и 9 голами

В домашнем матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» встречалась с туринским «Ювентусом». Встреча порадовала результативностью – команды огорчили друг друга семь раз. В итоге, «орлы» победили со счетом 4:3.

Также в родных стенах парижский «ПСЖ» выяснил отношения с «Маккаби» из Хайфы. Израильтяне оказались в поединке статистами, потерпев фиаско – 2:7. Героем матча стал Лионель Месси, оформивший дубль и сделавший два ассиста. Два гола и один ассист на счету у Мбаппе.

В таблице группы Н «ПСЖ» идет первым, «Бенфика» - вторая. Оба клуба имеют по 11 очков. «Ювентус» с 3 пунктами на третьей позиции, «Маккаби» за ним и также имеет 3 очка.

Лига чемпионов. Группа Н

Бенфика – Ювентус – 4:3

Голы: Антониу Силва, 17 (1:0). Кин, 21 (1:1). Жоау Мариу, 28 пенальти (2:1). Рафа Силва, 35 (3:1). Рафа Силва, 50 (4:1). Милик, 77 (4:2). Маккенни, 79 (4:3).

ПСЖ – Маккаби Хайфа – 7:2

Голы: Месси, 19 (1:0). Мбаппе, 32 (2:0). Неймар, 35 (3:0). Сек, 38 (3:1). Месси, 45 (4:1). Сек, 50 (4:2). Мбаппе, 64 (5:2). Голдберг, 67 автогол (6:2). Солер, 84 (7:2).