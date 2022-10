ВИДЕО. Игрок Шахтера принес ничью команде в чемпионате Бразилии

Защитник бразильского клуба «Интернасьонала» Витао, который был арендован у донецкого «Шахтера», отметился забитым голом в матче 33-го тура чемпионата Бразилии против «Куритибы».

Витао сравнял счет на 60-й минуте после ассиста экс-игрока «горняков» Алана Патрика.

Этот гол для Витао стал вторым за бразильский клуб.

Чемпионат Бразилии по футболу. 33-й тур

«Коритиба» – «Интернасьонал» – 1:1

Голы: Кастан, 24 – Витао, 60

#CTBxINT | ⏱️ | 2T | 17' - É GOL DA ACADEMIA DO POVO! É GOL DO INTER! É O SEGUNDO DA NOITE, O PRIMEIRO QUE ELES ACEITAM! 💥🔝 Alan cobra a falta NA MEDIDA para Vitão, que mostra faro artilheiro e manda pras redes! 🎯😍 🇦🇹 #ColoradoJogaJunto 📻 https://t.co/nuW2tV5QVa pic.twitter.com/YEoYmTDInA

#CTBxINT | ⏱️ | 2T | 51' - Jogo encerrado no Paraná! Com gol de Vitão, Inter empata em 1 a 1 com o Coritiba, chega a 61 pontos no @Brasileirao e segue na vice-liderança do país.



🇦🇹 #ColoradoJogaJunto



📻 https://t.co/nuW2tV5QVa pic.twitter.com/HwP1zzExzZ