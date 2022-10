Сенсации в Стокгольме и Неаполе, новая тенденция от Оже-Альяссима

В воскресенье, 23 октября, состоялись финальные матчи турниров серии АТР 250 в Стокгольме (Швеция), Неаполе (Италия) и Антверпене (Бельгия).

АТР 250 Стокгольм. Хард в помещении. Финал

Стефанос Циципас (Греция) [1] – Хольгер Руне (Дания) [7] – 4:6, 4:6

Руне провёл третий финал на уровне ATP и оформил второй титул: в мае он выиграл титул в Мюнхене (ATP 250).

АТР 250 Неаполь. Хард. Финал

Лоренцо Музетти (Италия) [4] – Маттео Берреттини (Италия) [2] – 7:6 (7:5), 6:2

Итальянский теннисист выиграл второй из двух сыгранных финалов на уровне ATP. В июле Музетти победил на турнире ATP 500 в Гамбурге, где оказался сильнее Карлоса Алькараса.

АТР 250 Антверпен. Хард в помещении. Финал

Себастьян Корда (США) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [2] – 3:6, 4:6

Этот трофей стал для Феликса вторым подряд. На прошлой неделе он забрал турнир во Флоренции. Отметим, что в феврале 2022 года Феликс не имел в свое активе титулов, а его статистика оставляла желать лучшего – 0:8 в финалах. Тем не менее в этом году он уже выиграл три трофея на уровне АТР.

Born in 2003 - Holger Rune

Born in 2002 - Lorenzo Musetti

Born in 2000 - Felix Auger-Aliassime



3 titles won by 3 young stars on the same day ✨ pic.twitter.com/5kYwBj1YEx — Tennis TV (@TennisTV) October 23, 2022

Fabulous FELIX ✊@felixtennis picks up his 3rd career title this year, defeating Korda 6-3 6-4 in Antwerp!#EuropeanOpen pic.twitter.com/cMOubgSYa7 — Tennis TV (@TennisTV) October 23, 2022

The future of Italian tennis is in good hands! 🇮🇹



Lorenzo Musetti wins his second ATP title of the year as he defeats Matteo Berrettini 7-6 6-2 to claim the Tennis Napoli Cup!#TennisNapoliCupbyBCP pic.twitter.com/FIFFFWdATA — Tennis TV (@TennisTV) October 23, 2022