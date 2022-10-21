Киченок и Остапенко вышли в 1/4 финала в Гвадалахаре

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает побеждать на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.

Во втором круге украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под пятым номером, обыграли тандем Линда Фругвиртова / Кайя Канепи (Чехия / Эстония).

Гвадалахара. Второй круг

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Линда Фругвиртова / Кайя Канепи – 3:6, 6:1, 10-5

В 1/4 финала Киченок и Остапенко сразятся с первыми сеяными чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.