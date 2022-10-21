Киченок и Остапенко вышли в 1/4 финала в Гвадалахаре
Людмила и Алена сразятся с лидерами посева
Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжает побеждать на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.
Во втором круге украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под пятым номером, обыграли тандем Линда Фругвиртова / Кайя Канепи (Чехия / Эстония).
Гвадалахара. Второй круг
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Линда Фругвиртова / Кайя Канепи – 3:6, 6:1, 10-5
В 1/4 финала Киченок и Остапенко сразятся с первыми сеяными чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.
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