Хоффенхайм разгромил Шальке и вышел на третье место в Бундеслиге

14 октября состоялся матч 10-го тура чемпионата Германии по футболу между «Шальке» и «Хоффенхаймом». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Счет в матче открыл Роберт Сков на 11-й минуте с пенальти, который впоследствии оформил дубль – на 59-й минуте он забил третий гол для команды. Также за «Хоффенхайм» отличился Мунас Даббур, отправив мяч в ворота «Шальке» в конце первого тайма.

Сейчас «Хоффенхайм» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги и имеет в своем активе 17 очков. «Шальке» в свою очередь располагается на 16-й позиции с 6 пунктами.

Чемпионат Германии по футболу. 10-й тур

Бундеслига

«Шальке» – «Хоффенхайм» – 0:3

Голы: Сков, 11 (пен.), 59, Даббур, 45+2

The three points are coming home to Sinsheim!#S04TSG pic.twitter.com/czsbOzT84S