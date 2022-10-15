Хоффенхайм разгромил Шальке и вышел на третье место в Бундеслиге
«Шальке» остается в подвале турнирной таблицы
14 октября состоялся матч 10-го тура чемпионата Германии по футболу между «Шальке» и «Хоффенхаймом». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Счет в матче открыл Роберт Сков на 11-й минуте с пенальти, который впоследствии оформил дубль – на 59-й минуте он забил третий гол для команды. Также за «Хоффенхайм» отличился Мунас Даббур, отправив мяч в ворота «Шальке» в конце первого тайма.
Сейчас «Хоффенхайм» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги и имеет в своем активе 17 очков. «Шальке» в свою очередь располагается на 16-й позиции с 6 пунктами.
Чемпионат Германии по футболу. 10-й тур
Бундеслига
«Шальке» – «Хоффенхайм» – 0:3
Голы: Сков, 11 (пен.), 59, Даббур, 45+2
The three points are coming home to Sinsheim!#S04TSG pic.twitter.com/czsbOzT84S— TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) October 14, 2022
+++ ABPFIFF +++— FC Schalke 04 (@s04) October 14, 2022
Das Spiel endet mit einer 0:3-Niederlage.
⏱️ 90' | #S04TSG 0:3 | #S04 pic.twitter.com/hAWOC3UhW2
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