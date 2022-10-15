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Чемпионат Германии
Шальке
14.10.2022, FT 0 : 3
Хоффенхайм
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Германия
15 октября 2022, 00:32 | Обновлено 15 октября 2022, 00:50
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Хоффенхайм разгромил Шальке и вышел на третье место в Бундеслиге

«Шальке» остается в подвале турнирной таблицы

15 октября 2022, 00:32 | Обновлено 15 октября 2022, 00:50
15
0
Хоффенхайм разгромил Шальке и вышел на третье место в Бундеслиге
Twitter. ФК Хоффенхайм

14 октября состоялся матч 10-го тура чемпионата Германии по футболу между «Шальке» и «Хоффенхаймом». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Счет в матче открыл Роберт Сков на 11-й минуте с пенальти, который впоследствии оформил дубль – на 59-й минуте он забил третий гол для команды. Также за «Хоффенхайм» отличился Мунас Даббур, отправив мяч в ворота «Шальке» в конце первого тайма.

Сейчас «Хоффенхайм» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги и имеет в своем активе 17 очков. «Шальке» в свою очередь располагается на 16-й позиции с 6 пунктами.

Чемпионат Германии по футболу. 10-й тур

Бундеслига

«Шальке» – «Хоффенхайм» – 0:3

Голы: Сков, 11 (пен.), 59, Даббур, 45+2

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Хоффенхайм Шальке чемпионат Германии по футболу Бундеслига Роберт Сков Мунас Даббур
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Источник Sport.ua
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