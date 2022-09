Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить

В начале сентябре в топовых лигах Европы традиционно закрылись трансферные окна. До января клубам предстоит решать поставленные задачи с тем кадровым потенциалом, который удалось накопить ранее, но одним из вариантов срочного усиления все еще остается возможность подписания свободных агентов. Таковые могут переходить в клубы топ-лиг в любое время и быть заявленными на сезон, кроме еврокубков.

Понятное дело, что сентябрьские трансферы свободных агентов – это, скорее, необходимость, чем четкий план для большинства из клубов, которые прибегают к такого рода сделкам, но в целом даже сейчас на рынке можно выделить вполне пристойные варианты. О топ-7 таких трансферах, которые вы могли пропустить в чрезвычайно интенсивном потолке другой информации, сейчас и поговорим…

Маркос Алонсо

Возраст: 31 год

Гражданство: Испания

Клуб: «Барселона»

Воспитанника академии «Реала» Маркоса Алонсо различные средства массовой информации начали сватать в «Барселону» еще в конце минувшего сезона. Каталонцы действительно проявляли интерес к левому фулбеку, однако длительное время договориться с «Челси» им не удавалось. Ситуация изменилась, когда «синие» захотели подписать габонского форварда «блаугранас» Пьера-Эмерика Обамеянга. Трансфер африканца произошел буквально «на ленточке», и за него «Барселона» выручила 12 миллионов евро. Однако также каталонцы договорились с «Челси» и по Маркосу Алонсо, который де-юре не стал частью сделки, но де-факто оказался именно таковой.

Чтобы испанец мог перейти в «Барселону», «Челси» пошел на досрочное расторжение с ним контракта. Договор «синих» с Алонсо действовал еще год, и уже в статусе свободного агента на аналогичный же срок Маркос заключил соглашение с «Барсой». Интересно, что отец фулбека Маркос Алонсо Пенья в свое время выступал за «Атлетико» и «Барселону», а вот сына отдал в академию «Реала», за главную команду которого тот, что правда, провел лишь 1 матч. Теперь у Маркоса Алонсо появилась хорошая возможность сыграть за команду отца, и попробовать утереть нос «бланкос» - клубу, где ему так и не был предоставлен шанс выйти на топ-уровень.

Диего Коста

Возраст: 33 года

Гражданство: Испания

Клуб: «Вулверхэмптон»

Getty Images/Global Images Ukraine

Этнический бразилец Диего Коста сумел заявить о себе во весь голос в футболке мадридского «Атлетико». Там он немало забивал, и в 2013 году дождался вызова в национальную сборную Бразилии. Однако, сыграв два товарищеских матча за «селесао», Коста вскоре решил принять испанское гражданство, что позволило ему в составе сборной этой страны сыграть на двух чемпионатах мира – в 2014 и 2018 годах.

Летом минувшего года возрастной форвард вернулся на этническую родину, подписав контракт с «Атлетико Минейро», но через полгода стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества. В итоге Диего Коста более восьми месяцев самостоятельно поддерживал форму, пребывая в статусе свободного агента, а 12 сентября о его подписании объявил «Вулверхэмптон». В АПЛ нападающий уже выступал с 2014 по 2018 годы, когда был на контракте в «Челси». Ныне Косте предстоит защищать цвета менее амбициозной команды, но и к его физической готовности сейчас куда больше вопросов. Как себя проявить испанец – увидим вскоре, а пока можно констатировать, что «волки» отличились весьма креативным представлением своего звездного новобранца…

Марсело

Возраст: 34 года

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Олимпиакос»

Марсело удалось стать настоящей легендой «Реала». За мадридскую команду бразилец выступал с 2007 года и выиграл с ней 25 различных трофеев, что является максимальным показателем для всех игроков «Реала» в истории, а уж она знает множество топовых исполнителей! Однако по итогам сезона-2021/22 «бланкос» и Марсело приняли решение разойтись, вследствие чего левый фулбек получил статус свободного агента и несколько месяцев подыскивал себе новую команду.

Интерес к Марсело приписывали ряду итальянских (говорили о «Милане» и «Монце»), а также французских («Ницца», «Лион») команд, и даже судачили о возможном переезде в МЛС, где контракт бразильцу предлагал «Лос-Анджелес», однако в итоге ни один из этих вариантов не оказался рабочим. Марсело по семейным обстоятельствам не хотел покидать Европу, а потому рассматривал все возможные варианты именно на Старом континенте, и был готов поехать даже не в топовые чемпионаты – к примеру, активно поговаривали о Турции. В итоге в начале сентября о сотрудничестве с Марсело объявил греческий «Олимпиакос», с которым бразилец заключил контракт на один год с возможностью пролонгации на такой же срок.

Нолито

Возраст: 35 лет

Гражданство: Испания

Клуб: «Ибица»

Если взглянуть на «трудовую книжку» Нолито, то от простого перечисления звездных клубов может закружиться голова – «Барселона», «Бенфика», «Манчестер Сити», а также достаточно амбициозные и крепкие «Севилья» с «Сельтой»… Другое дело, что почти везде вингер отыграл не так много поединков, хотя степень его таланта не подвергается ни малейшим сомнениям – 16 матчей и 6 забитых мячей за национальную сборную Испании являются прекрасным тому подтверждением.

В последние два года опытный Нолито выступал в Ла Лиге за «Сельту», где являлся важным игроком первой команды. Но летом в карьере хавбека наступило время для очередных перемен. Он прекрасно осознавал, что в своем возрасте (в средине октября Нолито отпразднует 36-й день рождения) требует значительно большего периода для восстановления и, по возможности, менее интенсивного уровня выступлений. В итоге Нолито подвернулся неплохой со всех точек зрения вариант в Сегунде – «Ибица», предложившая ветерану 2-летнюю сделку. Задачи у новой команды хавбека сравнительно невысокие – сохранение прописки и, по возможности, продвижение как можно повыше в турнирной таблице. После «Манчестер Сити» кому-то такое может показаться тремя шагами назад, но ведь не всем игрокам атаки, как Криштиану Роналду или Лионелю Месси, удается сохранять топовый уровень выступления к зрелому по футбольным меркам возрасту. Вот и Нолито решил, что для него лучше быть звездой в «Ибице», чем обузой в команде чуть более высокого уровня амбиций.

Ян Вертонген

Возраст: 35 лет

Гражданство: Бельгия

Клуб: «Андерлехт»

Getty Images/Global Images Ukraine

Лучшие годы своей карьеры бельгийский центрбек Ян Вертонген посвятил выступлениям за «Тоттенхэм», в футболке которого отыграл 315 матчей в рамках всех турниров. Однако в августе 2020 года в лондонской команде пришло время для перестройки обороны, и Вертонген свободным агентом отбыл в лиссабонскую «Бенфику». В Португалии Яну удавалось регулярно выходить в основном составе, но так и не довелось обзавестись титулами… Кроме того, болельщики «орлов» в последнее время весьма критично оценивали качество выступлений бельгийца, списывая на его ошибки ряд неудач команды.

В итоге в начале сентября Вертонген принял приглашение вернуться на родину. Для этого ему сперва потребовалось пойти на расторжение контракта с «Бенфикой», после чего он подписал 2-летний договор с ныне переживающим отнюдь не лучшие свои времена «Андерлехтом». Интересно, что Ян еще в 16 лет уехал в Нидерланды, поступив в академию «Аякса», и с тех пор на профессиональном уровне никогда не играл на родине. Так что в концовке карьеры Вертонгену представился прекрасный шанс проявить себя именно в родной лиге. Жаль только, что не под руководством экс-партнера по сборной Бельгии Венсана Компани, который летом ушел из «Андерлехта» в английский «Бернли».

Amsterdam - London - Lisboa - Bruxelles. 🟣⚪ pic.twitter.com/4wipV9VrVW — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 2, 2022

Серж Орье

Возраст: 29 лет

Гражданство: Кот-д’Ивуар

Клуб: «Ноттингем Форест»

Ивуарийскому правому фулбеку удалось к 29 годам сделать неплохую карьеру. Орье успел поиграть во Франции за «Ланс», «Тулузу» и «Пари Сен-Жермен», в Англии – за «Тоттенхэм» и в Испании – за «Вильярреал». В «желтой субмарине» африканец провел минувший сезон, после чего покинул клуб и несколько месяцев подыскивал себе подходящий вариант.

7 сентября о подписании Орье объявил новичок АПЛ «Ноттингем Форест», для которого капитан сборной Кот-д’Ивуара стал 22-м летним новобранцем. Контракт с Сержем, как сообщили «лесники» в официальном коммюнике, вступит в силу после того, как Орье получит рабочую визу в Великобритании. Впрочем, последний фактор считается лишь формальностью, так как у опытного фулбека в активе достаточное количество матчей за национальную сборную за необходимый период. Куда интереснее будет понаблюдать, сможет ли Орье выиграть конкуренцию у другого летнего новобранца «Ноттингем Форест», играющего справа в обороне – талантливого воспитанника академии «Ливерпуля» 21-летнего валлийца Неко Уильямса.

We are delighted to announce the signing of Serge Aurier, subject to Visa approval. ✍️#NFFC | #PL — Nottingham Forest FC (@NFFC) September 7, 2022

Росс Баркли

Возраст: 28 лет

Гражданство: Англия

Клуб: «Ницца»

В свое время воспитанник академии «Эвертона» Росс Баркли назывался британскими футбольными обозревателями одним из наиболее талантливых молодых центральных полузащитников страны. Благодаря этому Баркли в 19 лет удалось дебютировать за национальную сборную, в рядах которой к нынешнему моменту в его активе значатся 33 матча и 6 забитых мячей.

С января 2018 года Баркли выступал за «Челси», который заплатил «ирискам» 15 миллионов фунтов за возможность подписания хавбека. Впрочем, реализовать свой потенциал и оправдать авансы Россу на топ-уровне так и не удалось. Сезон-2021/22 стал для него абсолютно неудачным – всего 6 матчей в Премьер-лиге, что в конечном итоге и побудило хавбека и «Челси» пойти на досрочный разрыв контракта. Спустя несколько дней после этого Баркли согласовал переезд в «Ниццу», и на юге Франции теперь попытается реанимировать свою карьеру, тем более, что ему всего-навсего 28 лет…