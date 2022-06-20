Легендарный Марсело закончил с Реалом, но не вернется в Бразилию. Почему?

34-летний левый защитник Марсело последние пятнадцать с половиной лет карьеры провел в Европе в составе «Реала». В стане мадридцев бразилец стал настоящей легендой, выиграв 25 различных трофеев в футболке «бланкос». Это является наилучшим показателем для всех футболистов в истории «королевского клуба», которая, безусловно, знает немало игроков топ-калибра.

Однако по итогам сезона-2021/22 «Реал» и Марсело приняли решение завершить сотрудничество. У бразильца завершился срок действия контракта, и клуб решил стратегически начать делать ставку на других исполнителей. Однако сам Марсело, несмотря на такую позицию «бланкос», дал четко понять, что заканчивать с футболом пока не намерен. Более того, бразилец нацелен еще поиграть на достаточно высоком уровне.

В отличие от многих своих звездных соотечественников – Фернандиньо, например, – Марсело не планирует доигрывать в родной Бразилии, или, по крайней мере, возвращаться туда в ближайшей перспективе. И это, несмотря на свои давние мечты поиграть за «Ботафого» – любимый клуб детства.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело с Кубком чемпионов

Сейчас Марсело активно сватают в Турцию, а если конкретно, то в ряды соперника киевского «Динамо» по второму раунду квалификации Лиги чемпионов – «Фенербахче». И вероятный выбор бразильца в пользу этого чемпионата вовсе не связан с конкурентоспособностью чемпионата, либо же с суммой потенциальной зарплаты. Если бы Марсело было важно играть в более сильной лиге, то он наверняка бы предпочел уехать в бразильскую Серию А, которая в среднем котируется выше, чем турецкая Суперлига. В случае же, если бы бразильца интересовали исключительно деньги, то он наверняка отдал бы предпочтение вариантам из Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии, которые, по слухам, также есть у него на столе.

Желание Марсело оставаться в Европе, причем как можно ближе к Испании (именно поэтому Турция – это такой себе компромиссный вариант, а именно – лучший среди имеющихся чисто с географической точки зрения), вызвано семейными вопросами. Если конкретнее, то стремлением максимально помочь старшему сыну Энцо, который делает первые шаги в футболе и, как поговаривают, является весьма небесталанным мальчишкой.

12-летний Энцо в настоящий момент играет за юношеские команды «Реала». Он является одной из самых популярных фигур из числа ребят своего возраста, о котором нередко упоминают даже на официальном сайте клуба, хваля качественный уровень и значительный прогресс, которого добивается сын Марсело. Вряд ли причина положительных отзывов об игре Энцо заключается в фигуре его отца. В Европе футбол рассматривается, прежде всего, в качестве бизнеса, где подобного рода родство и «кумовство» исключительно вредит общей системе, а потому, если о старшем сыне Марсело говорят, что он талантлив, то это реальное состояние дел, а не попытка как-то угодить его легендарному отцу.

Именно поэтому сейчас Марсело рассматривает все возможные варианты в Европе. Если бразильцу удастся договориться с условным «Ювентусом», у которого также есть прекрасные условия для подготовки юных футболистов, то Энцо переберется вслед за отцом в Италию, но если же подходящих предложений не поступит, то старший сын Марсело останется в системе «Реала», а его отец будет выбирать дальнейший вариант продолжения карьеры уже не исходя из своих личных пожеланий, а с оглядкой на семейные обстоятельства.



Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело с семьей

Увозить сына обратно в Бразилию Марсело не хочет, так как считает европейский футбол более прогрессивным и тактически сбалансированным. После школы «Реала» Энцо может банально растерять за несколько лет в Южной Америке важные азы понимания игры, что в будущем не позволит ему добраться до серьезного уровня, если уж и не такого, на котором действовал его звездный отец, то максимально близкого к оному.

В Бразилии на Марсело существует серьезный спрос. Как минимум три клуба – «Ботафого», «Коринтианс» и «Флуминенсе» - выходили на контакт с представителями ветерана, чтобы попытаться договориться о сотрудничестве. Однако Марсело в этих вопросах не зашел слишком далеко, отказав фактически с ходу – из Бразилии летать в Европу к сыну ему будет крайне затруднительно, а возможность быть рядом и помогать отпрыску советом Марсело видит буквально своим отцовским долгом.

Поэтому не стоит удивляться, если в следующем сезоне мы увидим Марсело в «Фенербахче», или даже какой-то абсолютно не звездной команде из хорошего чемпионата европейского континента. Времена, когда левый защитник делал все на благо своей личной карьеры, похоже, прошли. Сейчас, когда ветеран мог бы легко потратить оставшиеся два-три года в профессиональном футболе на зарабатывание шальных денег в азиатских клубах, либо же получать удовольствие от игры в родной Бразилии, он предпочитает сделать все от себя возможное для главной инвестиции в будущее – карьерного роста старшего сына. И это очередной мудрый и достойный поступок от бразильца, который в уже далеком 2007 году переехал в «Реал» и сумел стать самым титулованным футболистом в истории этого легендарного клуба.