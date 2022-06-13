Легенда с 25 трофеями. Марсело покинул Реал, но ищет новую команду

Легендарный бразильский защитник Марсело сегодня официально покинул состав «Реала», за который выступал с 2007 года.

За это время Марсело выиграл 25 трофеев, став самым титулованным игроком в истории клуба. 34-летний исполнитель не планирует уходить на пенсию.

«Не чувствую себя легендой «Реала». Жизнь на этом не заканчивается. Я никогда не говорил себе: вот бы еще годик здесь поиграть. Мы заранее решили, что нам нужно хорошо попрощаться, а не продлевать контракт еще на год из-за чувства жалости».

«Я намерен продолжать карьеру, я думаю, что еще могу поиграть. Я профессионал, и способен выступать не только в такой команде, как «Реал».

«А тренером сейчас себя не вижу. Не очень разбираюсь в схемах 4-4-2 или 5-3-2. Не уверен, что даже буду пытаться стать тренером», - сказал Марсело.

Игрок, среди прочего, выиграл 5 кубков Лиги чемпионов и 6 титулов Ла Лиги.