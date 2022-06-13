Турция13 июня 2022, 23:31 |
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Определился главный претендент на подписание Марсело
Бразильский защитник может перейти в «Фенербахче»
13 июня 2022, 23:31 |
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Сегодня легенда «Реала» Марсело попрощался с мадридским клубом. Сейчас бразильский защитник занят поиском нового клуба.
Главным претендентом на Марсело сейчас считается «Фенербахче». Сам игрок хочет зарплату в размере 6 миллионов евро в год.
Также на руках у Марсело предложения от «Марселя», клубов из Бразилии и Катара. Однако приоритетом для игрока является именно Турция.
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Що цікаво, Роберто Карлос із Реалу у Фенербахче теж переходив у 34 роки.
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