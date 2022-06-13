Определился главный претендент на подписание Марсело

Сегодня легенда «Реала» Марсело попрощался с мадридским клубом. Сейчас бразильский защитник занят поиском нового клуба.

Главным претендентом на Марсело сейчас считается «Фенербахче». Сам игрок хочет зарплату в размере 6 миллионов евро в год.

Также на руках у Марсело предложения от «Марселя», клубов из Бразилии и Катара. Однако приоритетом для игрока является именно Турция.