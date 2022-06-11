Испания11 июня 2022, 18:29 | Обновлено 11 июня 2022, 19:16
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Марсело хочет продолжить карьеру в Турции
Бразильский защитник покидает «Реал»
11 июня 2022, 18:29 | Обновлено 11 июня 2022, 19:16
281
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Марсело покинет «Реал» в конце июня в статусе свободного агента. Сейчас легендарный бразильский защитник ищет себе новый клуб.
По информации испанских СМИ, на руках у Марсело есть предложения от клубов из ОАЭ, Китая и Турции. Сам игрок хочет продолжить карьеру именно в Турции.
Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. В нынешнем сезоне на счету 34-летнего бразильца 2 ассиста в 17 матчах во всех турнирах.
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