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  4. Марсело хочет продолжить карьеру в Турции
Испания
11 июня 2022, 18:29 | Обновлено 11 июня 2022, 19:16
281
0

Марсело хочет продолжить карьеру в Турции

Бразильский защитник покидает «Реал»

11 июня 2022, 18:29 | Обновлено 11 июня 2022, 19:16
281
0
Марсело хочет продолжить карьеру в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Марсело покинет «Реал» в конце июня в статусе свободного агента. Сейчас легендарный бразильский защитник ищет себе новый клуб.

По информации испанских СМИ, на руках у Марсело есть предложения от клубов из ОАЭ, Китая и Турции. Сам игрок хочет продолжить карьеру именно в Турции.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. В нынешнем сезоне на счету 34-летнего бразильца 2 ассиста в 17 матчах во всех турнирах.

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Источник Marca
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