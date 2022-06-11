Марсело хочет продолжить карьеру в Турции

Марсело покинет «Реал» в конце июня в статусе свободного агента. Сейчас легендарный бразильский защитник ищет себе новый клуб.

По информации испанских СМИ, на руках у Марсело есть предложения от клубов из ОАЭ, Китая и Турции. Сам игрок хочет продолжить карьеру именно в Турции.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. В нынешнем сезоне на счету 34-летнего бразильца 2 ассиста в 17 матчах во всех турнирах.