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  4. Марсело объявил об уходе из Реала. Он выиграл 25 трофеев с клубом
Испания
29 мая 2022, 09:47 | Обновлено 29 мая 2022, 10:06
2124
1

Марсело объявил об уходе из Реала. Он выиграл 25 трофеев с клубом

Защитник провел в Мадриде 15 лет

29 мая 2022, 09:47 | Обновлено 29 мая 2022, 10:06
2124
1
Марсело объявил об уходе из Реала. Он выиграл 25 трофеев с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний бразильский защитник Марсело после победы «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов объявил об уходе их клуба.

«Это была моя последняя игра за «Реал», и закончить вот так – огромная радость», – сообщил Марсело.

Напомним, Марсело играл за «Реал» с 18 лет. За 15 лет в клубе он выиграл 25 трофеев. Он является рекордсменом клуба по количеству трофеев.

Предыдущий рекорд принадлежал Франсиско Хенто, который выиграл 23 трофея с «Реалом».

На счету Марсело 6 титулов чемпиона Испании, два Кубка Испании, 5 Суперкубков Испании, 5 побед в Лиге чемпионов, 3 трофея Суперкубка УЕФА и четыре победы в клубном чемпионате мира.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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