Марсело объявил об уходе из Реала. Он выиграл 25 трофеев с клубом
Защитник провел в Мадриде 15 лет
34-летний бразильский защитник Марсело после победы «Реала» над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов объявил об уходе их клуба.
«Это была моя последняя игра за «Реал», и закончить вот так – огромная радость», – сообщил Марсело.
Напомним, Марсело играл за «Реал» с 18 лет. За 15 лет в клубе он выиграл 25 трофеев. Он является рекордсменом клуба по количеству трофеев.
Предыдущий рекорд принадлежал Франсиско Хенто, который выиграл 23 трофея с «Реалом».
На счету Марсело 6 титулов чемпиона Испании, два Кубка Испании, 5 Суперкубков Испании, 5 побед в Лиге чемпионов, 3 трофея Суперкубка УЕФА и четыре победы в клубном чемпионате мира.
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