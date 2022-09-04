Серена УИЛЬЯМС: «Не было бы никакой Серены, если бы не было Винус»
Уильямс-младшая поблагодарила свою старшую сестру
Вчера, 3 августа, Серена Уильмс провела свой последний матч в карьере.
Случилось это в 1/16 финала US Oрen против Айлы Томлянович (Австралия, WTA 46).
После игры Уильямс-младшая пообщалась с журналистами и отметила невероятный вклад своей сестры, которая также доминировала в женском туре на протяжении многих лет:
«Не было бы никакой Серены, если бы не было Винус. Спасибо тебе. Она единственная, благодаря кому Серена Уильямс существовала».
Отметим, что ранее Серена и Винус сыграли свой последний матч вместе в парном разряде.
"I wouldn't be #Serena if it wasn't for Venus." #usopen pic.twitter.com/MdpT77cFDP— philip lewis (@Phil_Lewis_) September 3, 2022
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