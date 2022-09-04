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  4. Серена УИЛЬЯМС: «Не было бы никакой Серены, если бы не было Винус»
US Open
04 сентября 2022, 03:26 |
79
0

Серена УИЛЬЯМС: «Не было бы никакой Серены, если бы не было Винус»

Уильямс-младшая поблагодарила свою старшую сестру

04 сентября 2022, 03:26 |
79
0
Серена УИЛЬЯМС: «Не было бы никакой Серены, если бы не было Винус»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 3 августа, Серена Уильмс провела свой последний матч в карьере.

Случилось это в 1/16 финала US Oрen против Айлы Томлянович (Австралия, WTA 46).

После игры Уильямс-младшая пообщалась с журналистами и отметила невероятный вклад своей сестры, которая также доминировала в женском туре на протяжении многих лет:

«Не было бы никакой Серены, если бы не было Винус. Спасибо тебе. Она единственная, благодаря кому Серена Уильямс существовала».

Отметим, что ранее Серена и Винус сыграли свой последний матч вместе в парном разряде.

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