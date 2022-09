Серена УИЛЬЯМС: «Не было бы никакой Серены, если бы не было Винус»

Вчера, 3 августа, Серена Уильмс провела свой последний матч в карьере.

Случилось это в 1/16 финала US Oрen против Айлы Томлянович (Австралия, WTA 46).

После игры Уильямс-младшая пообщалась с журналистами и отметила невероятный вклад своей сестры, которая также доминировала в женском туре на протяжении многих лет:

«Не было бы никакой Серены, если бы не было Винус. Спасибо тебе. Она единственная, благодаря кому Серена Уильямс существовала».

Отметим, что ранее Серена и Винус сыграли свой последний матч вместе в парном разряде.

"I wouldn't be #Serena if it wasn't for Venus." #usopen pic.twitter.com/MdpT77cFDP