Серена и Винус Уильямс выбыли из парного турнира US Open уже в 1-м раунде
Чешские теннисистки Луция Градецка и Линда Носкова вышли во второй раунд
Знаменитые сестры-теннисистки Серена и Винус Уильямс выбыли из парного турнира US Open 2022 уже в 1-м раунде.
Чешские теннисистки Луция Градецка и Линда Носкова выиграли у американок в двух сетах и вышли во второй раунд. Матч длился 2 часа 15 минут.
Победители матча во втором раунде сыграют против дуэта Алекса Гуарачи (Чили) / Андрея Клепач (Словения).
US Open 2022. Женщины. Пары. Первый раунд
Луция Градецка / Линда Носкова (Чехия) – Серена Уильямс / Винус Уильямс (США) [WC] – 7:6 (7:5), 6:4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Также организациям запрещено снимать очки с клубов
Клуб из Лондона хотел приобрести защитника киевлян Илью Забарного