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US Open
02 сентября 2022, 04:50 | Обновлено 02 сентября 2022, 05:17
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0

Серена и Винус Уильямс выбыли из парного турнира US Open уже в 1-м раунде

Чешские теннисистки Луция Градецка и Линда Носкова вышли во второй раунд

02 сентября 2022, 04:50 | Обновлено 02 сентября 2022, 05:17
11
0
Серена и Винус Уильямс выбыли из парного турнира US Open уже в 1-м раунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус и Серена Уильямс

Знаменитые сестры-теннисистки Серена и Винус Уильямс выбыли из парного турнира US Open 2022 уже в 1-м раунде.

Чешские теннисистки Луция Градецка и Линда Носкова выиграли у американок в двух сетах и вышли во второй раунд. Матч длился 2 часа 15 минут.

Победители матча во втором раунде сыграют против дуэта Алекса Гуарачи (Чили) / Андрея Клепач (Словения).

US Open 2022. Женщины. Пары. Первый раунд

Луция Градецка / Линда Носкова (Чехия) – Серена Уильямс / Винус Уильямс (США) [WC] – 7:6 (7:5), 6:4

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US Open 2022 Серена Уильямс Винус Уильямс Луция Градецка Линда Носкова Алекса Гуарачи Андрея Клепач
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Источник Sport.ua
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