Серена и Винус Уильямс выбыли из парного турнира US Open уже в 1-м раунде

Знаменитые сестры-теннисистки Серена и Винус Уильямс выбыли из парного турнира US Open 2022 уже в 1-м раунде.

Чешские теннисистки Луция Градецка и Линда Носкова выиграли у американок в двух сетах и вышли во второй раунд. Матч длился 2 часа 15 минут.

Победители матча во втором раунде сыграют против дуэта Алекса Гуарачи (Чили) / Андрея Клепач (Словения).

US Open 2022. Женщины. Пары. Первый раунд

Луция Градецка / Линда Носкова (Чехия) – Серена Уильямс / Винус Уильямс (США) [WC] – 7:6 (7:5), 6:4