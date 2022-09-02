Костюк переиграла Надежду Киченок в первом раунде парного турнира US Open
Украинка Марта Костюк и китаянка Чжан Шуай вышли во второй раунд турнира
Украинка Марта Костюк и китаянка Чжан Шуай вышли во второй раунд парного разряда на Открытом чемпионате США.
На старте парного турнира они обыграли пару Надежда Киченок (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия). Матч длился 1 час 15 минут.
Во втором круге Костюк и Чжан Шуай сыграют против Терезы Михаликовой (Словакия) и Александры Саснович (без флага).
US Open 2022. Женщины. Пары. Первый раунд
Марта Костюк (Украина) / Чжан Шуай (Китай) [11] – Надежда Киченок (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – 6:4, 6:4
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