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  4. Костюк переиграла Надежду Киченок в первом раунде парного турнира US Open
US Open
02 сентября 2022, 04:35 | Обновлено 02 сентября 2022, 05:18
49
0

Костюк переиграла Надежду Киченок в первом раунде парного турнира US Open

Украинка Марта Костюк и китаянка Чжан Шуай вышли во второй раунд турнира

02 сентября 2022, 04:35 | Обновлено 02 сентября 2022, 05:18
49
0
Костюк переиграла Надежду Киченок в первом раунде парного турнира US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк и китаянка Чжан Шуай вышли во второй раунд парного разряда на Открытом чемпионате США.

На старте парного турнира они обыграли пару Надежда Киченок (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия). Матч длился 1 час 15 минут.

Во втором круге Костюк и Чжан Шуай сыграют против Терезы Михаликовой (Словакия) и Александры Саснович (без флага).

US Open 2022. Женщины. Пары. Первый раунд

Марта Костюк (Украина) / Чжан Шуай (Китай) [11] – Надежда Киченок (Украина) / Оксана Калашникова (Грузия) – 6:4, 6:4

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Надежда Киченок Оксана Калашникова Марта Костюк Чжан Шуай US Open 2022 Тереза Михаликова Александра Саснович
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Источник Sport.ua
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