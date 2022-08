Роналду остается в МЮ. Трансфер Каземиро повлиял на его решение

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остается в команде, сообщил журналист Педру Алмейда в своем Twitter:

«Криштиану согласен остаться. Приезд Каземиро повлиял на его решение».

Переход бразильского полузащитника Каземиро из мадридского «Реала» в «МЮ» повлиял на решение Роналду. На протяжении нескольких недель португалец искал себе новую команду, но теперь он решил остаться.

