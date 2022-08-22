Роналду остается в МЮ. Трансфер Каземиро повлиял на его решение
Об этом сообщил журналист Педро Алмейда
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остается в команде, сообщил журналист Педру Алмейда в своем Twitter:
«Криштиану согласен остаться. Приезд Каземиро повлиял на его решение».
Переход бразильского полузащитника Каземиро из мадридского «Реала» в «МЮ» повлиял на решение Роналду. На протяжении нескольких недель португалец искал себе новую команду, но теперь он решил остаться.
EXCL🚨 #Cristiano accept stay in @ManUtd. #Casemiro arrival’s was important for the decision. This is the info! 🇵🇹🔴 #MUFC— Pedro Almeida (@pedrogva6) August 21, 2022
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