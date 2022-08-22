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  4. Роналду остается в МЮ. Трансфер Каземиро повлиял на его решение
Англия
22 августа 2022, 11:17 |
1632
3

Роналду остается в МЮ. Трансфер Каземиро повлиял на его решение

Об этом сообщил журналист Педро Алмейда

22 августа 2022, 11:17 |
1632
3
Роналду остается в МЮ. Трансфер Каземиро повлиял на его решение
Instagram. Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остается в команде, сообщил журналист Педру Алмейда в своем Twitter:

«Криштиану согласен остаться. Приезд Каземиро повлиял на его решение».

Переход бразильского полузащитника Каземиро из мадридского «Реала» в «МЮ» повлиял на решение Роналду. На протяжении нескольких недель португалец искал себе новую команду, но теперь он решил остаться.

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Комментарии 3
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VikyKrasotulechka90
МЮ дно...Ливерпуль хоть и стартовал с двух ничьих.. думаю сегодня размотает  их как Бобик или Тузик тряпку)
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-3
anacreon
Роналду залишається, бо він нікому нафік не потрібен ))) Його відшили всі клуби, куди він просився.
Важко уявити, наскільки постраждало його "его", коли це відбувалося. Перетворитися на таке посміховисько  це щось з чимось.
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-4
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