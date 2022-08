Экс-игрок Зари продолжит карьеру в АПЛ

Бывший нападающий луганской «Зари» Эммануэль Деннис Бонавентуре перешел в состав новичка АПЛ «Ноттингема Форест». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter:

«Выполнено и подтверждено! Эмануэль Деннис перешел в «Ноттингем Форест» из «Уотфорда» за 25 миллионов евро. Договор до 2026 года».

Отметим, что в прошлом сезоне нигериец провел в составе «Уотфорда», перейдя из «Брюгге» в июле 2021-го за 4 миллиона евро. В прошлом розыгрыше АПЛ на счету Денниса 10 голов и 6 ассистов в 33 матчах. Он стал самым результативным игроком «шершней», приняв участие в почти половине голов команды. Еще 4 матча он провел в кубковых играх, но там результативными действиями не отметился».

Бонавентуре выступал в Украине за «Зарю» в сезоне 2016–2017. За «Зарю» Эммануэль провел 26 игр и забил 6 голов. Из состава луганцев он перешел в «Брюгге» за 1,4 млн евро.

