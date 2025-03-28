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28 марта 2025, 18:17 |
1552
5

ФОТО. Футболист ЛНЗ встречается с потрясающей красоткой. Топ-модель

Вячеслав Танковский – настоящий счастливчик

28 марта 2025, 18:17 |
1552
5
ФОТО. Футболист ЛНЗ встречается с потрясающей красоткой. Топ-модель
Instagram. Влада, девушка Вячеслава Танковского

Влада, партнерша футболиста ЛНЗ Вячеслава Танковского, продолжает удивлять своих подписчиков смелыми фотосессиями.

Недавно она вызвала фурор в сети, позируя в кожаном платье без бретелей, подчеркивая соблазнительное декольте и фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Вячеслав уже был женат, но разошелся со своей экс-женой Кристиной. Позже встретил Владу.

В январе 2024 года они стали родителями дочери Оливии.

Молодая мама активно делится семейными моментами в соцсетях.

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фото Вячеслав Танковский ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Перець
Тільки з пасіки 
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+2
Тарас Костюк
Понароблювали хірурги на одне лице, і пороздавали футболістам. Головне після матчу підійти до своєї ляльки, а не до чужої.
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+1
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Серж
Матрёшка, покусанная пчелами в губы и мозг 
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0
turist86
Матрьошка?
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0
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