ФОТО. Футболист ЛНЗ встречается с потрясающей красоткой. Топ-модель

Влада, партнерша футболиста ЛНЗ Вячеслава Танковского, продолжает удивлять своих подписчиков смелыми фотосессиями.

Недавно она вызвала фурор в сети, позируя в кожаном платье без бретелей, подчеркивая соблазнительное декольте и фигуру.

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Вячеслав уже был женат, но разошелся со своей экс-женой Кристиной. Позже встретил Владу.

В январе 2024 года они стали родителями дочери Оливии.

Молодая мама активно делится семейными моментами в соцсетях.