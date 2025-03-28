Другие новости28 марта 2025, 18:17 |
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ФОТО. Футболист ЛНЗ встречается с потрясающей красоткой. Топ-модель
Вячеслав Танковский – настоящий счастливчик
28 марта 2025, 18:17 |
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Влада, партнерша футболиста ЛНЗ Вячеслава Танковского, продолжает удивлять своих подписчиков смелыми фотосессиями.
Недавно она вызвала фурор в сети, позируя в кожаном платье без бретелей, подчеркивая соблазнительное декольте и фигуру.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Вячеслав уже был женат, но разошелся со своей экс-женой Кристиной. Позже встретил Владу.
В январе 2024 года они стали родителями дочери Оливии.
Молодая мама активно делится семейными моментами в соцсетях.
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Комментарии 5
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Понароблювали хірурги на одне лице, і пороздавали футболістам. Головне після матчу підійти до своєї ляльки, а не до чужої.
Показать Скрыть 1 ответ
Матрёшка, покусанная пчелами в губы и мозг
Матрьошка?
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