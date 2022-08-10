Стали известны дата, время и место матчей Динамо против Бенфики
Решающий раунд для киевлян
Утверждены даты и время начала матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между киевским «Динамо» и лиссабонской «Бенфикой».
Первый матч будет домашним для «Динамо» и пройдет в Лодзи (Польша) на стадионе «Мейски» в среду, 17 августа. Начнется игра в 22:00 по киевскому времени (21:00 по местному).
Ответный матч состоится во вторник, 23 августа, на «Эштадиу ду Бенфика». Начало встречи – в 22:00 по Киеву (20:00 по местному).
Победитель двухматчевого противостояния попадет в групповой раунд Лиги чемпионов, проигравшая команда – в групповой раунд Лиги Европы.
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