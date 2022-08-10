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  4. Стали известны дата, время и место матчей Динамо против Бенфики
Лига чемпионов
10 августа 2022, 17:13 |
2657
1

Стали известны дата, время и место матчей Динамо против Бенфики

Решающий раунд для киевлян

10 августа 2022, 17:13 |
2657
1
Стали известны дата, время и место матчей Динамо против Бенфики
ФК Динамо Киев

Утверждены даты и время начала матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между киевским «Динамо» и лиссабонской «Бенфикой».

Первый матч будет домашним для «Динамо» и пройдет в Лодзи (Польша) на стадионе «Мейски» в среду, 17 августа. Начнется игра в 22:00 по киевскому времени (21:00 по местному).

Ответный матч состоится во вторник, 23 августа, на «Эштадиу ду Бенфика». Начало встречи – в 22:00 по Киеву (20:00 по местному).

Победитель двухматчевого противостояния попадет в групповой раунд Лиги чемпионов, проигравшая команда – в групповой раунд Лиги Европы.

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Источник ФК Динамо Киев
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