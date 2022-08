ВИДЕО. Партнер Миколенко получил жуткую травму в матче с Челси

Защитник «Эвертона» Бен Годфри опасно травмировался в матче первого тура АПЛ против «Челси» (0:1).

На 18-й минуте 24-летний англичанин пошел в подкат с своей штрафной площади, но неудачно приземлился на правую ногу.

Годфри сразу же вынесли с поля на носилках в кислородной маске и заменили. О степени тяжести травмы пока неизвестно.

Unnecessary injury to Ben Godfrey. It all could had been avoided that is if the linesman had done his job properly😳 Get well soon Ben.pic.twitter.com/C0fZ2CiYZi#EVECHE