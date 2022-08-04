Англия04 августа 2022, 13:29 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал 20 миллионов фунтов за 18-летнего хавбека
Карни Чуквуэмека перебрался в Лондон
04 августа 2022, 13:29 |
667
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Клуб АПЛ «Челси» объявил о подписании центрального полузащитника «Астон Виллы» Карни Чуквуэмеки, который обошелся лондонскому клубу в 20 миллионов фунтов.
18-летний игрок в прошлом сезоне провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Кроме того, Карни помог сборной Англии U-19 выиграть Евро.
Чуквуэмека подписал 6-летний контракт.
Blue suits you, @Chukwuemekaa10! 😍— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2022
Read all about it! ⤵️#ChukwuemekaIsChelsea
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