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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал 20 миллионов фунтов за 18-летнего хавбека
Англия
04 августа 2022, 13:29 |
667
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал 20 миллионов фунтов за 18-летнего хавбека

Карни Чуквуэмека перебрался в Лондон

04 августа 2022, 13:29 |
667
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал 20 миллионов фунтов за 18-летнего хавбека
ФК Челси

Клуб АПЛ «Челси» объявил о подписании центрального полузащитника «Астон Виллы» Карни Чуквуэмеки, который обошелся лондонскому клубу в 20 миллионов фунтов.

18-летний игрок в прошлом сезоне провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Кроме того, Карни помог сборной Англии U-19 выиграть Евро.

Чуквуэмека подписал 6-летний контракт.
 

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Источник ФК Челси
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