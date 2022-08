ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал 20 миллионов фунтов за 18-летнего хавбека

Клуб АПЛ «Челси» объявил о подписании центрального полузащитника «Астон Виллы» Карни Чуквуэмеки, который обошелся лондонскому клубу в 20 миллионов фунтов.

18-летний игрок в прошлом сезоне провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Кроме того, Карни помог сборной Англии U-19 выиграть Евро.

Чуквуэмека подписал 6-летний контракт.



Blue suits you, @Chukwuemekaa10! 😍



Read all about it! ⤵️#ChukwuemekaIsChelsea