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  4. Боруссия Дортмунд хочет заменить Аллера форвардом сборной Италии
Германия
22 июля 2022, 13:48 |
244
0

Боруссия Дортмунд хочет заменить Аллера форвардом сборной Италии

Андреа Белотти может продолжить карьеру в Германии

22 июля 2022, 13:48 |
244
0
Боруссия Дортмунд хочет заменить Аллера форвардом сборной Италии
ФК Торино. Андреа Белотти

«Боруссия» Дортмунд обратила свое внимание на форварда сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Белотти сейчас остается свободным агентом – его контракт с «Торино» истек в конце июня. Ожидается, что «Боруссия» предложит контракт форварду на этой неделе.

«Боруссия» сейчас ищет форварда осле того, как у Себастьяна Алле выявили опухоль в яичке. Ранее сообщалось об интересе к Эдину Джеко.

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Источник Tuttomercatoweb
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