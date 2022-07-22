Боруссия Дортмунд хочет заменить Аллера форвардом сборной Италии

«Боруссия» Дортмунд обратила свое внимание на форварда сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Белотти сейчас остается свободным агентом – его контракт с «Торино» истек в конце июня. Ожидается, что «Боруссия» предложит контракт форварду на этой неделе.

«Боруссия» сейчас ищет форварда осле того, как у Себастьяна Алле выявили опухоль в яичке. Ранее сообщалось об интересе к Эдину Джеко.