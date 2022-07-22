Германия22 июля 2022, 13:48 |
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Боруссия Дортмунд хочет заменить Аллера форвардом сборной Италии
Андреа Белотти может продолжить карьеру в Германии
22 июля 2022, 13:48 |
244
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«Боруссия» Дортмунд обратила свое внимание на форварда сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Белотти сейчас остается свободным агентом – его контракт с «Торино» истек в конце июня. Ожидается, что «Боруссия» предложит контракт форварду на этой неделе.
«Боруссия» сейчас ищет форварда осле того, как у Себастьяна Алле выявили опухоль в яичке. Ранее сообщалось об интересе к Эдину Джеко.
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